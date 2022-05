Die wichtigsten Infos zum Film „Meine Braut, ihr Vater und ich“ (2000) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Meine Braut, ihr Vater und ich“

Meine Braut, ihr Vater und ich (2000) © Video: Universal Pictures / DreamWorks Pictures / TriBeCa Productions / Nancy Tenenbaum Productions / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Meet the Parents

Meet the Parents Entstehungsjahr: 2000

2000 Produktionsland: USA

USA Regie: Jay Roach

Jay Roach Genre: Komödie, Liebesfilm

Komödie, Liebesfilm Altersfreigabe: ab 6 Jahren (FSK)

ab 6 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 330,4 Millionen USD

330,4 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,0/10 *





„Meine Braut, ihr Vater und ich“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Meine Braut, ihr Vater und ich“ (2000) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Robert De Niro als Jack Byrnes

als Jack Byrnes Ben Stiller als Gaylord „Greg“ Focker

als Gaylord „Greg“ Focker Teri Polo als Pamela „Pam“ Byrnes

als Pamela „Pam“ Byrnes Blythe Danner als Dina Byrnes

als Dina Byrnes Owen Wilson als Kevin Rawley

als Kevin Rawley Nicole DeHuff als Deborah Byrnes

als Deborah Byrnes Jon Abrahams als Denny Byrnes

als Denny Byrnes James Rebhorn als Dr. Larry Banks

als Dr. Larry Banks Tom McCarthy als Dr. Bob Banks

als Dr. Bob Banks Phyllis George als Linda Banks





Inhaltsangabe von „Meine Braut, ihr Vater und ich“ – worum es in dem Film geht?

Gaylord „Greg“ Focker (Ben Stiller) ist happy: Sein Job als Krankenpfleger füllt ihn aus, seiner Traumfrau Pam (Teri Polo) will er einen Heiratsantrag machen. Freilich steht noch das erste Treffen mit deren Eltern aus, das nächste Wochenende ist dafür reserviert. Klingt nach reiner Formsache, doch Pams Papa Jack Byrnes (Robert De Niro), ein ehemaliger CIA-Agent, hat Greg von Beginn an auf dem Kieker. Für seine Kleine ist dem kontrollobsessiven Ultrakonservativling nämlich keiner gut genug, schon gar nicht eine „männliche Krankenschwester“. Er macht Greg sein Schwiegersohn-Anwärter-Dasein schlicht zur Hölle – und prompt tritt der liebenswerte Tollpatsch von einem Fettnäpfchen ins andere …





Kritik/Meinung zum Film

Der perfekt getimte Klamauk bietet zahlreiche Schenkelklopfer. Zum Brüllen: das Wasservolleyball-Match und die Aktionen mit Familienkater Mr. Jinx. Papa-Hauptdarsteller Robert De Niro überzeugt in seiner ersten Komödie auf ganzer Linie und zeigt, dass er nicht nur für Mafia, Action & Co gebucht werden kann. Der Filmsong „A Fool in Love“ von Randy Newman war bei der Oscarverleihung 2001 als „Bester Song“ nominiert.

Mit einem globalen Einspiel von stattlichen 330,4 Millionen USD stand auch einer Filmreihe nichts im Weg: es folgten die Sequels „Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich“ (2004) und „Meine Frau, unsere Kinder und ich“ (2010) – bei denen alle Hauptdarsteller:innen (neben De Niro und Stiller später auch auch Dustin Hoffman und Barbra Streisand in den Rollen von Gregs Eltern) jedesmal wieder mit dabei waren.





*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!