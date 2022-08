Die wichtigsten Infos zum Film „Luca“ (2021) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Luca“

Trailer von „Luca“ (2021) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Luca

Luca Entstehungsjahr: 2021

2021 Produktionsland: USA, ITA

USA, ITA Regie: Enrico Casarosa

Enrico Casarosa Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 0 Jahren (FSK)

ab 0 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 49,8 Millionen USD

49,8 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,4/10 *

7,4/10 * Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„Luca“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Luca“ (2021) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Jacob Tremblay als Luca Paguro / Deutsche Stimme: Francisco Palma Galisch

als Luca Paguro / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jack Dylan Grazer als Alberto Scorfano / Deutsche Stimme: Oskar Hansch

als Alberto Scorfano / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Emma Berman als Giulia Marcovaldo / Deutsche Stimme: Marie Düe

als Giulia Marcovaldo / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Saverio Raimondo als Ercole Visconti / Deutsche Stimme: Giovanni Zarrella

als Ercole Visconti / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Maya Rudolph als Daniela Paguro / Deutsche Stimme: Ranja Bonalana

als Daniela Paguro / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Marco Barricelli als Massimo Marcovaldo / Deutsche Stimme: Claudio Maniscalco

als Massimo Marcovaldo / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jim Gaffigan als Lorenzo Paguro / Deutsche Stimme: Michael Iwannek

als Lorenzo Paguro / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Peter Sohn als Ciccio / Deutsche Stimme: Stefano Zarrella

als Ciccio / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Lorenzo Crisci als Guido / Deutsche Stimme: Rosario Bona

als Guido / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Marina Massironi als Signora Marsigliese / Deutsche Stimme: Anke Reitzenstein

als Signora Marsigliese / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Elisa Gabrielli als Concetta Aragosta / Deutsche Stimme: Sabine Walkenbach

als Concetta Aragosta / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Giacomo Gianniotti als Giacomo / Deutsche Stimme: Dennis Schmidt-Foß

als Giacomo / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Sandy Martin als Großmutter Paguro / Deutsche Stimme: Katy Karrenbauer

als Großmutter Paguro / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Sacha Baron Cohen als Onkel Ugo / Deutsche Stimme: Markus Pfeiffer





Inhaltsangabe von „Luca“ – worum es in dem Film geht?

Luca lebt an der italienischen Riviera. Er liebt es, mit seinem besten Freund Alberto in der Sonne zu liegen, im Meer zu baden, Eis zu schlecken und tellerweise Pasta zu verschlingen. In der malerischen Küstenstadt Portorosso ahnt indes niemand, dass er und sein bester Freund ein Geheimnis haben: Die beiden sind nämlich keine menschlichen Buben, sondern „Meeresungeheuer“, die ihre eigentliche Form nur annehmen, sobald sie mit Wasser in Berührung kommen. Ihr erster gemeinsamer Ausflug an Land verläuft nicht ohne Pannen. Doch der Trip gerät schließlich zum lebensverändernden Abenteuer, als die beiden die gleichaltrige Giulia kennenlernen …





Kritik/Meinung zum Film

Regisseur Enrico Casarosa schuf mit Luca eine famos animierte – und in jeder Hinsicht bezaubernde Liebeserklärung an seine italienische Heimat, die zugleich auch eine schöne Toleranz-Botschaft transportiert. Ganz einfach ein schöner Film für die ganze Familie!

Mit dem Voranschreiten der Coronapandemie (COVID-19) und der sprunghaften Schließung/Öffnung zahlreicher Kinos rund um den Globus, musste beim Animationsstudio Pixar eine neue Taktik für Filmveröffentlichungen her. Wie bereits zuvor bei „Soul“ im Jahr 2020, feierte auch „Luca“ seine Premiere beim Streamingdienst Disney+. Was sich im Vergleich zu den enorm starken Vorgängerfilmen, die bis dato allesamt regulär in den Kinos anlaufen konnten, auch am Einspielergebnis zeigt: weltweit konnte der 24. Pixar-Film 49,8 Millionen USD lukrieren.

Bei der Oscarverleihung 2022 war „Luca“ als „Bester Animationsfilm“ nominiert – der Sieg ging allerdings an die Walt Disney Animation Studios und „Encanto“. Der Gewinn blieb somit in der Famlie, denn die Pixar Animation Studios gehören bekanntlich zur Walt Disney Company.

2022 wurde mit „Rot“ der 25. abendfüllende Pixar-Film beim Streamingdienst Disney+ veröffentlicht.





*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!