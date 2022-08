Die wichtigsten Infos zum Film „Lightyear“ (2022) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „Lightyear“

Trailer von „Lightyear“ (2022) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Lightyear

Lightyear Entstehungsjahr: 2022

2022 Produktionsland: USA

USA Regie: Angus MacLane

Angus MacLane Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 6 Jahren (FSK)

ab 6 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 225,4 Millionen USD

225,4 Millionen USD IMDb-Bewertung: 5,8/10 *

5,8/10 * Kapitel in der „Toy Story“-Filmreihe: Teil 5 von 5

Teil 5 von 5 Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„Lightyear“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Lightyear“ (2022) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Chris Evans als Buzz Lightyear / Deutsche Stimme: Tom Wlaschiha

als Buzz Lightyear / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Keke Palmer als Izzy Hawthorne / Deutsche Stimme: Giovanna Winterfeldt

als Izzy Hawthorne / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Peter Sohn als Sox / Deutsche Stimme: Jeremias Koschorz

als Sox / Deutsche Stimme: Stimme im Original: James Brolin als Imperator Zurg / Deutsche Stimme: Jürgen Kluckert

als Imperator Zurg / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Taika Waititi als Mo Morrison / Deutsche Stimme: Marius Clarén

als Mo Morrison / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Dale Soules als Darby Steel / Deutsche Stimme: Katy Karrenbauer

als Darby Steel / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Uzo Aduba als Alisha Hawthorne / Deutsche Stimme: Annabelle Mandeng

als Alisha Hawthorne / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Mary McDonald-Lewis als I.V.A.N. / Deutsche Stimme: Janina Isabell Batoly

als I.V.A.N. / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Isiah Whitlock Jr. als Commander Burnside / Deutsche Stimme: Samuel Zekarias

als Commander Burnside / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Efren Ramirez als Airman Diaz / Deutsche Stimme: Jan Makino

als Airman Diaz / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Bill Hader als Featheringhamstan / Deutsche Stimme: Roman Wolko





Inhaltsangabe von „Lightyear“ – worum es in dem Film geht?

1995 bekam der junge Andy im ersten abendfüllenden Pixar-Film „Toy Story“ eine mit allerlei Schnickschnack ausgestattete Actionfigur des Space-Rangers Buzz Lightyear zum Geburtstag geschenkt – der in Folge mit Cowboy-Puppe Woody und dem restlichen Spielzeug im Kinderzimmer um die Gunst des Burschen konkurrierte. 27 Jahre nach dem Erstlingswerk erzählt „Lightyear“ als erstes „Toy Story“-Spin-off die Vorgeschichte eben jenes realen Astronauten, der als Vorbild der High-Tech-Figur herhielt.

Buzz Lightyear hat gemeinsam mit seiner Kommandantin Alisha Hawthorne sowie einer großen Crew voller Wissenschaftler und Techniker eine anstrengende Weltraum-Mission hinter sich gebracht und befindet sich auf dem Weg zurück zur Erde – als sie plötzlich ein Signal empfangen. (Anm. Filmfans und Sci-Fi-Kenner jubeln allein schon bei dieser Eröffnungssequenz und erinnern sich sofort an Ridley Scotts „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ aus dem Jahr 1979 erinnert.) Immer noch rund 4,2 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, macht ein Sensor die Besatzung darauf aufmerksam, dass sie in unmittelbarer Nähe eines unbekannten Planeten sind, der über ein gewaltiges Vorkommen wertvoller Ressourcen verfügen könnte. Als Pilot entscheidet sich Buzz dazu, das Raumschiff, das er seiner Form wegen liebevoll als Rübe bezeichnet, auf Kurs in Richtung T’Kani Prime zu schicken. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um einen recht morastigen Planeten, der von gefährlichen Schlingpflanzen und Käfern bewohnt wird. Als ein panischer Versuch, den Planeten auf schnellstem Wege wieder zu verlassen, in einer Bruchlandung mündet, bei dem auch noch ihr für den Antrieb unerlässlicher Energiekristall zerstört wird, ist guter Rat teuer. Mit einem Schlag sitzen Alisha, Buzz und die restliche Crew der Rübe auf dem unwirtlichen Planeten fest. Für den stets makellosen Space-Ranger eine ungute Situation. Von Schuldgefühlen geplagt macht es Buzz zu seiner Mission, einen Ausweg aus dieser Situation und eine neue Energiequelle zu finden, die eine Rückkehr zur Erde ermöglicht. Doch das könnte längere Zeit dauern, wie sich bald zeigt. Bei jedem Flug, den er absolviert, um eine neue Treibstoffmischung zu testen, lernt er nämlich den Effekt der Zeitdilatation kennen. Während der Testflug für ihn dabei nur vier Minuten dauert, verstreichen auf T’Kani Prime mehr als vier Jahre. Das Leben zieht buchstäblich rasend schnell an Buzz vorbei. Alisa und die Crew der Rübe führen inzwischen ihr Leben – gründen Familien, werden älter und versuchen das Beste aus ihrer Situation zu machen, während Buzz unverändert bleibt. Jahrzehnte – und Freunde – vergehen. Buzz, fest entschlossen, seine Mission abzuschließen und alle wieder zurück zur Erde zu schaffen, fährt unverdrossen fort, immer neue Treibstoffkombinationen auszuprobieren. Doch ausgerechnet als es ihm gelingt, die Formel zu entschlüsseln, muss er nach seiner Rückkehr feststellen, dass die Kolonie von außerirdischen, offenbar feindlichen Robotern bedroht wird. Mit einer dreiköpfigen Gruppe leicht tollpatschiger Rekruten –darunter auch Alishas Enkelin Izzy – sagt Buzz diesen Fieslingen den Kampf an …





Kritik/Meinung zum Film

Der visuelle Einfallsreichtum und die tricktechnische Brillanz lassen einen – wie bei Filmen aus den Pixar Animation Studios üblich – einfach nur staunen. Und so ganz nebenbei erzählt das erste Sci-Fi-Abenteuer aus der amerikanischen Kreativschmiede mit Leichtigkeit, feinem Humor sowie mit einem Schuss Melancholie auch von großen Themen wie Freundschaft, Liebe, Pflichtgefühl und Loyalität. „Lightyear“ (2022) ist ein Film für die ganze Familie und eine perfekte Möglichkeit, um Kinder für Science-Fiction zu begeistern.

Nachdem zuvor die Filme „Soul“ (2020), „Luca“ (2021) sowie „Rot“ (2022) bedingt durch die Coronapandemie (COVID-19) keine regulären Kinostarts spendiert bekamen, sondern direkt beim Streamingdienst Disney+ veröffentlicht wurden, schaffte es „Lightyear“ vielerorts doch auf die große Leinwand. Zwar kam der Film bereits wenige Wochen später auch für den Heimgebrauch zum Streamen auf die publikumsstarke Onlineplattform, doch es reichte aus, um weltweit immerhin doch 225,4 Millionen USD zu lukrieren.

Somit entpuppt sich „Lightyear“ auch als so etwas wie ein Lichtblick für die Zukunft des Kinomarkts. Weitere Pixar-Filme befinden sich nämlich in der Mache und sie hätten es bestimmt verdient, auf der größtmöglichen Bildfläche begutachtet zu werden!

Große Aufregung gab es um eine Szene, in der sich (im Bruchteil weniger Sekunden) ein lesbisches Paar küsst – eine Premiere bei Pixar und generell im Animationsfach! In der Folge wurde „Lightyear“ in 14 Ländern (allen voran den Vereinigten Arabischen Emiraten) auf den Index gestellt und durfte weder in den Kinos, noch via Streaming gezeigt werden. Pixar ging mit dem Boykott gelassen um und weigerte sich, den Kuss nachträglich zu entfernen – Verbot hin oder her.

Mit „Elemental“ wurde der 27. Pixar-Film für das Jahr 2023 angekündigt. Bleibt zu hoffen, dass es bis dahin wieder eine „alte Normalität“ gibt und man Filme wieder ganz regulär im Kinosaal mit Popcorn und Softdrink im Anschlag genießen darf.





„Lightyear“ – jetzt für daheim kaufen!

„Lightyear“ (2022) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Lightyear“ (2022) gibt es hier auf DVD zu kaufen **





Pixar: Alle Filme des Animationsstudios im Überblick!

Die Filme der Pixar Animation Studios zählen nicht nur zu den bekanntesten und beliebtesten Animationsfilmen am gesamten Markt, sie sind in ihrer Gesamtheit auch die finanziell erfolgreichsten! Das Publikum, egal ob Jung oder Alt, ist sich einig: ein Pixar-Film lohnt sich immer! Wer die Werke der amerikanischen Filmschmiede – die sich übrigens im Besitz der Walt Disney Company befindet – noch nicht kennen sollte, kann sich mit dieser Tabelle einen schnellen Überblick des vollständigen Repertoires verschaffen:

Weitere Artikel zum Thema „Pixar“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!