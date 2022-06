Die wichtigsten Infos zum Film „Leberkäsjunkie“ (2019) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Leberkäsjunkie“

Trailer von „Leberkäsjunkie“ (2019) © Video: Constantin Film Verleih / ARD Degeto / BR / YouTube





Steckbrief

Entstehungsjahr: 2019

2019 Produktionsland: DEU

DEU Regie: Ed Herzog

Ed Herzog Genre: Krimi, Komödie

Krimi, Komödie Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 10,081 Millionen EUR

10,081 Millionen EUR IMDb-Bewertung: 6,9/10 *

6,9/10 * Kapitel in der Filmreihe der „Eberhofer-Krimis“: Teil 6 von 8





„Leberkäsjunkie“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Leberkäsjunkie“ (2019) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Leberkäsjunkie“ – worum es in dem Film geht?

Was bitte ist da los? Wie gewohnt legt Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) im Wirtshaus voll motiviert die Musikkassette „Best of Rock 2“ ein, will schon die Luftgitarre schwingen und zum Komasaufen ansetzen, als die Freunde abwinken: keine Lust, keine Zeit, und außerdem muss jeder früher oder später erwachsen werden. Doch Eberhofer, der lethargische Polizist aus dem (fiktiven) bayerischen Provinznest Niederkaltenkirchen, ist noch lange nicht so weit, erwachsen zu werden. Und das, obwohl er im letzten Teil („Sauerkrautkoma“) Papa wurde. Die On-Off-Beziehung mit seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) schlägt aber wieder Richtung off aus, Eberhofer muss nun eine Woche lang auf seinen einjährigen Sohn aufpassen. Allein. Ausgerechnet in der Woche gibt es aber einen Mordfall zu lösen: Im Haus der Nachbarin Mooshammer (Eva Mattes) findet sich die Leiche einer Frau. Viel schlimmer für den Eberhofer ist, dass der Arzt absurd hohe Cholesterin-Werte feststellt und ihn auf Leberkäse-Entzug setzt. Gemeinsam mit Detektiv-Freund Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) beginnt er zu ermitteln und soll früher oder später bei einem homosexuellen Pärchen (Manuel Rubey und Robert Stadlober!) in Landshut an die Tür klingeln …





Kritik/Meinung zum Film

Trotz des „erwachsenen“ Beginns wird freilich wieder viel getrunken und geschimpft wie eh und je. Diesmal gibt es sogar einen kurzen ernsten Moment, als es um den Tod von Eberhofers Mama geht – der ist aber wirklich nur kurz. Im Vorderdrung stehen natürlich wieder die schrulligen Figuren, g’salzene Sprüche im Dialekt – und einen Mord gibt’s ja auch noch zu klären. Diesmal besonders Witzig: Die Sager von Pathologe Michael Ostrowski sowie Manuel Rubey und Robert Stadlober als gut betuchtes Schwulenpaar.

Erstmals in der Eberhofer-Saga konnte ein Film der Reihe sogar die 10-Millionen-Euro-Grenze knacken! Nach etwas längerer Pause, bedingt durch die Coronapandemie, gab’s den nächsten Eberhofer-Krimi („Kaiserschmarrndrama“) erst 2021.





„Leberkäsjunkie“ – jetzt für daheim kaufen!

Bücher und Filme: alle „Eberhofer-Krimis“ im Überblick!

Die deutsche Krimi-Autorin Rita Falk trifft mit ihren „Eberhofer-Krimis“, die in der niederbayerischen Provinz spielen, regelmäßig ins Schwarze – die Bücher landen in den Bestsellerlisten und erfreuen Jung und Alt. Aber nicht nur die Romane sind ein Hit, auch die Filme begeistern ein Millionenpublikum! Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Filme und Bücher zur Reihe der „Eberhofer-Krimis“ zählen:

Die „Eberhofer-Krimis“ als Filme Titel Erscheinungsjahr Dampfnudelblues 2013 Winterkartoffelknödel 2014 Schweinskopf al dente 2016 Grießnockerlaffäre 2017 Sauerkrautkoma 2018 Leberkäsjunkie 2019 Kaiserschmarrndrama 2021 Guglhupfgeschwader 2022

Weitere Artikel zum Thema „Eberhofer-Krimis“

