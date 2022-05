Die wichtigsten Infos zum Film „Kramer gegen Kramer“ (1979) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „Kramer gegen Kramer“

Kramer gegen Kramer (1979) © Video: Columbia Pictures / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Kramer vs. Kramer

Kramer vs. Kramer Entstehungsjahr: 1979

1979 Produktionsland: USA

USA Regie: Robert Benton

Robert Benton Genre: Drama, Familiendrama, Justizdrama

Drama, Familiendrama, Justizdrama Altersfreigabe: ab 6 Jahren (FSK)

ab 6 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 173 Millionen USD

173 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,8/10 *





„Kramer gegen Kramer“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Kramer gegen Kramer“ (1979) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Dustin Hoffman als Ted Kramer

als Ted Kramer Meryl Streep als Joanna Kramer

als Joanna Kramer Justin Henry als Billy Kramer

als Billy Kramer Jane Alexander als Margaret Phelps

als Margaret Phelps Petra King als Petie Phelps

als Petie Phelps Howard Duff als John Shaunessy

als John Shaunessy George Coe als Jim O’Connor

als Jim O’Connor JoBeth Williams als Phyllis Bernard

als Phyllis Bernard Bill Moor als Gressen

als Gressen Howland Chamberlain als Richter Atkins





Inhaltsangabe von „Kramer gegen Kramer“ – worum es in dem Film geht?

Werbeprofi Ted Kramer (Dustin Hoffman) steht vor einer Beförderung, da verkündet seine Frau Joanna (Meryl Streep): „Ich verlasse dich.“ Ob das ein Scherz sein soll, will Ted wissen, doch es ist offenbar todernst gemeint. „Es hat nichts mit dir zu tun, es liegt an mir, nur an mir. Du hast ganz einfach die falsche Frau geheiratet“, erklärt Joanna völlig aufgelöst. Sie liebe ihn nicht mehr und sei im übrigen keine gute Mutter für Söhnchen Billy (Justin Henry). Ted ist geschockt, muss sein Leben von heute auf morgen umkrempeln, um Billy ein liebevoller Dad zu sein. Das gelingt ihm zwar, aber auf Kosten des Jobs. Damit nicht genug, will Joanna plötzlich das Sorgerecht und zieht gegen ihren Noch-Ehemann vor Gericht …





Kritik/Meinung zum Film

Einfach fabelhaft: Eine der berühmtesten emotionalen Achterbahnfahrten der Filmgeschichte, nähert sich dem Scheidungsthema weitgehend kitschfrei und sensibel an. Insgesamt war „Kramer gegen Kramer“ im Jahr 1980 für neun Oscars nominiert, wovon der Film fünf auch tatsächlich gewinnen konnte – „Bester Film“, „Beste Regie“ (Robert Benton), „Bester Hauptdarsteller“ (Dustin Hoffman), „Beste Nebendarstellerin“ (Meryl Streep) sowie „Bestes adaptiertes Drehbuch“ (Robert Benton). Bei den Golden Globes gab es acht Nominierungen, vier davon wurden gewonnen: „Bester Film – Drama“, „Bester Hauptdarsteller – Drama“ (Dustin Hoffman), „Beste Nebendarstellerin“ (Meryl Streep) und „Bestes Filmdrehbuch“ (Robert Benton).

Der Netflix-Film „Marriage Story“ (2019) mit Scarlett Johansson und Adam Driver wurde bei seiner Veröffentlichung oft mit „Kramer gegen Kramer“ verglichen, ist ohne Frage auch intensiv und berührend gespielt, erreicht aber nicht dessen Klasse.





„Kramer gegen Kramer“ – jetzt für daheim kaufen!

„Kramer gegen Kramer“ (1979) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Kramer gegen Kramer“ (1979) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!