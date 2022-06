Die wichtigsten Infos zum Film „John Wick: Kapitel 3“ (2019) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „John Wick: Kapitel 3“

Trailer von „John Wick: Kapitel 3“ (2019) © Video: Lionsgate / Italia Film Intl / Thunder Road Pictures / 87Eleven Productions / Company Films / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: John Wick: Chapter 3 – Parabellum

John Wick: Chapter 3 – Parabellum Alternativtitel: John Wick: Kapitel 3 – Parabellum

John Wick: Kapitel 3 – Parabellum Entstehungsjahr: 2019

2019 Produktionsland: USA

USA Regie: Chad Stahelski

Chad Stahelski Genre: Action, Thriller, Neo-Noir

Action, Thriller, Neo-Noir Altersfreigabe: ab 18 Jahren (FSK)

ab 18 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 327,3 Millionen USD

327,3 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,4/10 *

7,4/10 * Kapitel in der „John Wick“-Filmreihe: Teil 3 von 3





„John Wick: Kapitel 3“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „John Wick: Kapitel 3“ (2019) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Keanu Reeves als Jonathan „John“ Wick

als Jonathan „John“ Wick Halle Berry als Sofia Al-Azwar

als Sofia Al-Azwar Ian McShane als Winston

als Winston Laurence Fishburne als The Bowery King

als The Bowery King Mark Dacascos als Zero

als Zero Asia Kate Dillon als Die Richterin

als Die Richterin Lance Reddick als Charon

als Charon Anjelica Huston als Die Direktorin

als Die Direktorin Saïd Taghmaoui als Der Älteste

als Der Älteste Jerome Flynn als Berrada

als Berrada Boban Marjanović als Ernest

als Ernest Randall Duk Kim als Der Arzt





Inhaltsangabe von „John Wick: Kapitel 3“ – worum es in dem Film geht?

Auch die Handlung des dritten Teils knüpft nahtlos an den Vorgängerfilm („John Wick: Kapitel 2“) an: Weil er wenig zuvor seinen Widersacher Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio) in der heiligen No-Kill-Zone des Nobelhotels Continental beseitigte – dort logieren hauptsächlich Auftragskiller, jedoch dürfen keine Geschäfte gemacht und schon gar keine Morde begangen werden! –, wird ein Kopfgeld von 14 Millionen Dollar auf Ex-Profikiller John Wick (Keanu Reeves) ausgesetzt. Der hat nur eine Stunde Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen, danach ist es in keiner Gasse mehr sicher für ihn. Trügerische Sicherheit findet er just da, wo er aufgewachsen ist: in einem russischen Balletttheater, geführt von einer eisenharten Direktorin (Anjelica Huston), doch Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht viel. Über Umwege, durch die marokkanische Continental-Filiale und mithilfe einer früheren Kollegin (Halle Berry), will es Wick bis zum obersten Boss der Syndikate schaffen, der ihm vielleicht einen Deal zur Rettung seiner Haut in Aussicht stellen kann. Wäre da nicht der durchgeknallte Martial-Arts-Killer Zero (Mark Dacascos), der John und Sofia dicht auf den Fersen ist …





Kritik/Meinung zum Film

Frei nach dem Motto „Rache ist süß“ hetzt Hauptdarsteller Keanu Reeves auch im dritten Teil der „John Wick“-Saga in knapp zwei Stunden von einem Schauplatz zum nächsten und ballert, sticht und schlägt sich in ebenso haarsträubenden wie exzellent choreografierte Actionszenen durch Scharen von Widersachern – und bekommt dabei auch selbst einiges ab. Tempo, Timing und Eleganz der Action-Einlagen könnten, abzüglich der Schusswechsel, auch glatt als Ballettaufführung durchgehen.

„John Wick: Kapitel 3“ (2019) steigerte aber nicht nur den Adrenalinpegel, sondern führte kontinuierlich den Erfolgszug der „John Wick“-Filme fort: mit 327,3 Millionen USD in den weltweiten Kinokassen, bei einem überschaubaren Produktionsbudget von 75 Millionen USD, kann sich niemand beschweren. Im Gegenteil: Weitere Teile sind in Planung (der vierte „John Wick“-Film soll 2023 in die Kinos kommen), genauso wie Spin-offs und eine Serie.





„John Wick: Kapitel 3“ – jetzt für daheim kaufen!

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!