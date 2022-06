Die wichtigsten Infos zum Film „John Wick“ (2014) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „John Wick“

Trailer von „John Wick“ (2014) © Video: Lionsgate / Summit Entertainment / Thunder Road Pictures / 87Eleven Productions / MJW Films / DefyNite Films / Company Films / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: John Wick

John Wick Entstehungsjahr: 2014

2014 Produktionsland: USA

USA Regie: Chad Stahelski, David Leitch

Chad Stahelski, David Leitch Genre: Action, Thriller, Neo-Noir

Action, Thriller, Neo-Noir Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 86 Millionen USD

86 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,4/10 *

7,4/10 * Kapitel in der „John Wick“-Filmreihe: Teil 1 von 3





„John Wick“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „John Wick“ (2014) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Keanu Reeves als Jonathan „John“ Wick

als Jonathan „John“ Wick Mikael Nyqvist als Viggo Tarasov

als Viggo Tarasov Alfie Allen als Iosef Tarasov

als Iosef Tarasov Willem Dafoe als Marcus

als Marcus Dean Winters als Avi

als Avi Adrianne Palicki als Ms. Perkins

als Ms. Perkins Bridget Moynahan als Helen Wick

als Helen Wick John Leguizamo als Aurelio

als Aurelio Ian McShane als Winston

als Winston Bridget Regan als Addy

als Addy Lance Reddick als Charon

als Charon Clarke Peters als Harry

als Harry Kevin Nash als Francis

als Francis Toby Leonard Moore als Victor

als Victor Daniel Bernhardt als Kirill





Inhaltsangabe von „John Wick“ – worum es in dem Film geht?

John Wick (Keanu Reeves) erhält Post von seiner jüngst verstorbenen Frau Helen (Bridget Moynahan). Inhalt des Pakets: ein Beagle-Welpe und ein Brief von Helen. Er brauche wieder etwas, das er lieben könne, schreibt sie, der Hund sei ein Anfang. Doch bevor John ihrem Wunsch nachkommen kann, ist das Tier tot – erschlagen von Josef Tarasov (Alfie Allen) und seiner Bande. Der Psychopath wollte John eine Lektion erteilen, weil der das Kaufangebot für seinen alten Ford Mustang ausgeschlagen hatte. Nun macht er sich mit dem Oldtimer aus dem Staub, der rechtmäßige Eigentümer bleibt verprügelt, aber lebendig zurück. Ein Fehler, denn was Josef nicht ahnt: John Wick war früher ein berüchtigter Auftragskiller – u. a. für Josefs Mafioso-Dad Viggo (Mikael Nyqvist). Dass man ihm mit dem Hund ein Stück Erinnerung an seine Frau nahm, schreit förmlich nach Rache …





Kritik/Meinung zum Film

Dass Rache-Storys beim Publikum immer gehen, dachten sich wohl auch die beiden Regie-Debütanten Chad Stahelski und David Leitch (eigentlich sind die beiden ausgebildete Stuntmen bzw. Stuntkoordinatoren) und lassen es bei „John Wick“ (2014) am Laufband krachen.

Die Rechnung sollte aufgehen: 86 Millionen USD in den weltweiten Kinokassen, bei einem bescheidenen Produktionsbudget von 20 Millionen USD.

Die erste Fortsetzung „John Wick: Kapitel 2“ folgte 2017, „John Wick: Kapitel 3“ im Jahr 2019. Ein vierter Teil ist in Arbeit und soll 2023 in die Kinos kommen, darüber hinaus sind Spin-off-Filme sowie Serien aus dem „John Wick“-Kosmos geplant.

Größtes Alleinstellungsmerkmal der Filmreihe sind die perfekt choreografierten Kampfszenen, bei denen auch Hauptdarsteller Keanu Reeves, trotz mittlerweile doch schon fortgeschrittenem Alter, wieder einmal alles gibt und Genre-Fans mit einem Strahlen im Gesicht zurück lässt. Wer Fan von Rachethrillern ist, kommt bei den „John Wick“-Filmen vollends auf seine Kosten!





*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis" von Rezensionen für Filme und Serien.