© YouTube (Screenshot aus Trailer zu James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag / MGM Distribution Co. / 20th Century Fox / Eon Productions / Metro-Goldwyn-Mayer)

Die wichtigsten Infos zum Film „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ (2002) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“

Trailer von „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ (2002) © Video: MGM Distribution Co. / 20th Century Fox / Eon Productions / Metro-Goldwyn-Mayer / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Die Another Day

Die Another Day Entstehungsjahr: 2002

2002 Produktionsland: GBR, USA

GBR, USA Bond-Darsteller: Pierce Brosnan

Pierce Brosnan Regie: Lee Tamahori

Lee Tamahori Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 431,9 Millionen USD

431,9 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,1/10 *

6,1/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 20 von 25

Teil 20 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja





„James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ (2002) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Pierce Brosnan als James Bond

als James Bond Halle Berry als Giacinta „Jinx“ Johnson

als Giacinta „Jinx“ Johnson Toby Stephens als Gustav Graves

als Gustav Graves Rosamund Pike als Miranda Frost

als Miranda Frost Judi Dench als M

als M Samantha Bond als Miss Moneypenny

als Miss Moneypenny John Cleese als Q

als Q Rick Yune als Tang Ling Zao

als Tang Ling Zao Michael Madsen als Damian Falco

als Damian Falco Will Yun Lee als Colonel Tan-Sun Moon

als Colonel Tan-Sun Moon Kenneth Tsang als General Moon

als General Moon Colin Salmon als Charles Robinson

als Charles Robinson Emilio Echevarría als Raoul

als Raoul Lawrence Makoare als Mr. Kil

als Mr. Kil Madonna als Verity





Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ – worum es in dem Film geht?

In Nordkorea fliegt eine Mission des britischen Geheimagenten James Bond (Pierce Brosnan) auf; erst ein Agententausch holt ihn nach 14 Monaten aus der Folterhaft. Von MI6-Chefin „M“ (Judi Dench) kaltgestellt, sucht er den Verräter auf eigene Faust. Die Jagd, bei der er auch der schönen NSA-Agentin Jinx (Halle Berry) begegnet, führt über Hongkong und Kuba nach Island zu Diamantenkönig Gustav Graves (Toby Stephens) – der in einem Eispalast residiert und eine künstliche Sonne namens „Ikarus“ entwickelt hat …





Kritik/Meinung zum Film

Schnelle Autos, tödliche Gefahr und kesse Frauen (Bond-Girl Halle Berry machte sich bereits mit ihrer ersten Szene im knall-orangen Bikini unsterblich!): Das adrenalintreibende Spektakel bietet rasante und sinnfreie Action – Höhepunkt ist ein irrer Säbelzweikampf! Dazu gibt’s Anspielungen auf jedes (!) vorangegangene 007-Abenteuer.

Abermals knackte die Bond-Reihe einen Rekord und durchbrach erstmals die 400-Millionen-Dollar-Marke am Box Office: „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ spielte weltweit 431,9 Millionen USD ein – so viel, wie noch kein Bond-Film zuvor! Die 300-Millionen-Dollar-Marke wurde übrigens ebenfalls von Brosnan-Bond geknackt, damals 1995 mit seiner Einstandsmission in „James Bond 007 – GoldenEye“ (Einspiel: 356,4 Millionen USD).

Das Bond-Titellied „Die Another Day“ wurde von Madonna gesungen, die im Film auch eine kleine Nebenrolle spielen durfte.

Nach vier Kinofilmen war für Pierce Brosnan nach „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ anno 2002 auch wieder Schluss mit Bond. 2006 wurde er von Daniel Craig in „James Bond 007: Casino Royale“ beerbt.





Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!