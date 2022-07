Die wichtigsten Infos zum Film „James Bond 007: Spectre“ (2015) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „James Bond 007: Spectre“

Trailer von „James Bond 007: Spectre“ (2015) © Video: Sony Pictures Releasing / Eon Productions / Metro-Goldwyn-Mayer / Columbia Pictures / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Spectre

Spectre Entstehungsjahr: 2015

2015 Produktionsland: GBR

GBR Bond-Darsteller: Daniel Craig

Daniel Craig Regie: Sam Mendes

Sam Mendes Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 880,7 Millionen USD

880,7 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,8/10 *

6,8/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 24 von 25

Teil 24 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja





„James Bond 007: Spectre“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007: Spectre“ (2015) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „James Bond 007: Spectre“ – worum es in dem Film geht?

Der britische Geheimagent James Bond (Daniel Craig) macht bei einer nicht autorisierten Mission in Mexico City Jagd auf den Auftragsmörder Sciarra – und legt dabei ein halbes Stadtviertel in Schutt und Asche. Sehr zum Leidwesen seines neuen MI6-Chefs „M“ (erstmals dargestellt von Ralph Fiennes), der schwer unter Druck gerät. Polit-Quereinsteiger Max Denbigh (Andrew Scott) soll die Spionage auf neue Beine stellen – und will das Doppelnull-Programm einstellen. Also suspendiert M Bond vom Dienst, der aber nicht aufhört, seine Suche nach Sciarras Hintermännern fortzusetzen. Er handelt immer noch im Auftrag seiner verstorbenen Chefin (Judi Dench). Sie hat ihm eine Videobotschaft für den Fall ihres Todes geschickt, in der sie ihn aufforderte, Sciarra zu eliminieren und sich an seine Witwe Lucia (Monica Bellucci) ranzumachen. So kommt Bond der mysteriösen Organisation SPECTRE auf die Spur, deren Chef Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz) ein alter Bekannter von ihm ist …





Kritik/Meinung zum Film

Nach „James Bond 007: Skyfall“ (2012) inszenierte Regisseur Sam Mendes („American Beauty“, „1917“) seinen zweiten Bond-Film in stilvoll-eleganten Bildern und mit knackig-spektakulären Action-Szenen. Zwar nicht ganz so meisterlich wie der Vorgänger, aber immer noch stark.

James Bond 007: Spectre konnte weltweit 880,7 Millionen USD einspielen – immer noch ein Hit, auch wenn der Vorgänger von 2012 erstmals die Milliarden-Grenze knackte und die Erwartungshaltung der Studios entsprechend hoch angesetzt war.

Das Bond-Titellied „Writing’s on the Wall“ (interpretiert von Sam Smith) wurde u. a. mit einem Oscar und einem Golden Globe Award ausgezeichnet.

Neben Drehs in London, Rom und Mexiko-Stadt, wurde der 24. Bond-Film auch in Österreich gedreht – in den Gemeinden Sölden, Altaussee, Obertilliach und Kartitsch ließ man u. a. ein Segelflugzeug abstürzen und sprengte eine Holzhütte in die Luft. TV-MEDIA-Redakteur Bernhard Steiner war seinerzeit beim Dreh dabei und hatte Gelegenheit, mit Cast (Daniel Craig, Léa Seydoux, Ben Whishaw undDave Bautista ) und Crew auf Tuchfühlung zu gehen.

Daniel Craigs finaler Einsatz als 007 folgte mit dem 25. Bond-Film „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“, der – bedingt durch den Ausbruch der Corona-Pandemie (COVID-19) und zig Verschiebungen – erst 2021 in den Kinos starten konnte.





Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

