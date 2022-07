Die wichtigsten Infos zum Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (1983) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (1983) © Video: Warner Bros. / Columbia-EMI-Warner Distributors / Taliafilm / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Never Say Never Again

Never Say Never Again Entstehungsjahr: 1983

1983 Produktionsland: GBR, USA

GBR, USA Bond-Darsteller: Sean Connery

Sean Connery Regie: Irvin Kershner

Irvin Kershner Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 160,0 Millionen USD

160,0 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,1/10 *

6,1/10 * Gehört zur Eon-Filmreihe: Nein

Nein Buchvorlage der „James Bond“-Romane: „Feuerball“ (1961) von Ian Fleming // Buch 9 von 14

„Feuerball“ (1961) von Ian Fleming // Buch 9 von 14 Thematische Zugehörigkeit: James Bond





„James Bond 007 – Sag niemals nie“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (1983) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Sean Connery als James Bond

als James Bond Max von Sydow als Ernst Stavro Blofeld

als Ernst Stavro Blofeld Klaus Maria Brandauer als Maximilian Largo

als Maximilian Largo Barbara Carrera als Fatima Blush

als Fatima Blush Kim Basinger als Domino Petachi

als Domino Petachi Edward Fox als M

als M Pamela Salem als Miss Moneypenny

als Miss Moneypenny Alec McCowen als Q

als Q Bernie Casey als Felix Leiter

als Felix Leiter Rowan Atkinson als Nigel Small-Fawcett

als Nigel Small-Fawcett Gavan O’Herlihy als Captain Jack Petachi

als Captain Jack Petachi Saskia Cohen Tanugi als Nicole





Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Sag niemals nie“ – worum es in dem Film geht?

James Bond (Sean Connery), der zwar in die Jahre gekommene, aber immer noch beste Geheimagent Ihrer Majestät, weilt gerade in einem Promi-Sanatorium, als ihn eine Schreckensnachricht ereilt: Das von seinem Erzfeind Ernst Stavro Blofeld (Max von Sydow) geführte Verbrecherkartell SPECTRE hat sich zwei atomar bestückte Lenkflugraketen (Codename: „Tränen von Allah“) unter den Nagel gerissen. Nun droht er damit, einige Großstädte zu zerstören, falls nicht jährlich Lösegeld in Höhe von 25 % der Erdöleinkäufe des jeweiligen Landes auf sein Konto überwiesen werden. Eine erste Spur führt 007 auf die Bahamas, wo er auf Blofelds teuflischen Komplizen Maximilian Largo (Klaus Maria Brandauer) und dessen Gespielin Domino Petachi (Kim Basinger) trifft …





Kritik/Meinung zum Film

Bond-Fans hatten 1983 doppelten Grund zur Freude: Nachdem im selben Jahr zuvor bereits „James Bond 007 – Octopussy“ (mit Roger Moore in der Hauptrolle als 007) in den Kinos anlief, meldete sich, völlig unverhofft, „Ur-Bond“ Sean Connery mit diesem Remake des 1965 erschienenen „James Bond 007 – Feuerball“ zurück in seiner Paraderolle.

„James Bond 007 – Sag niemals nie“ zählt offiziell nicht als Teil der Eon-Filmreihe – deshalb fehlt im Intro auch das für die Bond-Reihe ikonische „Gun Barrel Intro“.

Wie auch schon bei seinem letzten, offiziellen Bond-Einsatz in „James Bond 007 – Diamantenfieber“ (1971), handelte sich Sean Connery wieder eine, für damalige Verhältnisse, Mega-Gage zu Top-Konditionen aus: 3 Millionen USD bildeten die Verhandlungsbasis (5 Millionen USD sollten es später werden), plus Umsatzbeteiligung und Mitspracherecht bei Drehbuch und Casting der Nebenrollen!

Der Titel des Films „Sag niemals nie“ geht übrigens auf eine Aussage von Hauptdarsteller Sean Connery zurück, der nach seinem letzten offiziellen Bond-Auftritt 1971 („James Bond 007 – Diamantenfieber“) in einem Interview erklärte, „die Rolle von James Bond nie wieder spielen zu werden.“

Albert Broccoli, dessen Eon-Production (fast) alle Rechte am Bond-Universum gehören, hatte bei der Herstellung des vierten Bond-Films „James Bond 007 – Feuerball“ (1965) einen Co-Produzenten, Kevin McClory. Der hatte nach komplizierten Gerichtsprozessen die Rechte am Buch „Feuerball“ (1961) von Ian Fleming erstritten – und Anfang der 1980er plötzlich Lust, den Stoff nochmals zu verfilmen. Nach Prozessen mit Eon, die das vergeblich verhindern wollten, entstand „James Bond 007 – Sag niemals nie“ unter „Star Wars“-Regisseur Irvin Kershner. Der entschied sich zwar für die Struktur herkömmlicher Eon-Bondfilme, wollte aber einen leichteren, entspannteren Look, was Hardcorefans bis heute nicht wirklich goutieren. Dennoch fetzt der „Alternativ-007“ bei Action, Humor und Sexappeal.

Kershner hatte zudem eine tolle Nase für Talente: Bösewicht Largo holte er sich mit Klaus Maria Brandauer vom Wiener Burgtheater, als Bond-Girl Domino engagierte man das blutjunge TV-Starlet Kim Basinger und selbst eine Kleinrolle trug den Samen einer großen Karriere: Als Agentendepp Nigel Small-Fawcett nahm Rowan Atkinson, damals noch unbekannter Insidertipp und lange vor seinem Durchbruch als „Mr. Bean“, seinen späteren „Johnny English“ vorweg.

Barbara Carrera, die im Film die Rolle der SPECTRE-Agentin Fatima Blush spielte, wurde 1984 für einen Golden Globe nominiert.

1985 folgte mit „James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“ der 14. Bond-Film, und damit auch wieder ein offizieller Ableger der Eon-Filmreihe. Hauptdarsteller Roger Moore hat darin seinen letzten Auftritt als 007.





Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!