Die wichtigsten Infos zum Film „James Bond 007 – Octopussy“ (1983) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „James Bond 007 – Octopussy“

Trailer von „James Bond 007 – Octopussy“ (1983) © Video: MGM/UA Entertainment Co. / United International Pictures / Eon Productions / United Artists / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Octopussy

Octopussy Entstehungsjahr: 1983

1983 Produktionsland: GBR

GBR Bond-Darsteller: Roger Moore

Roger Moore Regie: John Glen

John Glen Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 187,5 Millionen USD

187,5 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,5/10 *

6,5/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 13 von 25

Teil 13 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Ja Buchvorlage der „James Bond“-Romane: Sammelband: „Octopussy und andere riskante Geschäfte“ (1966) von Ian Fleming: „Octopussy“ („Der stumme Zeuge“), „Globus – meistbietend zu versteigern“ („Die Vorzüge einer Frau“) // Buch 14 von 14





„James Bond 007 – Octopussy“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007 – Octopussy“ (1983) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Roger Moore als James Bond

als James Bond Maud Adams als Octopussy

als Octopussy Louis Jourdan als Kamal Khan

als Kamal Khan Kristina Wayborn als Magda

als Magda Kabir Bedi als Gobinda

als Gobinda Steven Berkoff als General Orlov

als General Orlov Robert Brown als M

als M Lois Maxwell als Miss Moneypenny

als Miss Moneypenny Desmond Llewelyn als Q

als Q Geoffrey Keen als Sir Frederick Gray

als Sir Frederick Gray Walter Gotell als General Anatol Gogol

als General Anatol Gogol Vijay Amritraj als Vijay

als Vijay Albert Moses als Sadruddin

als Sadruddin Michaela Clavell als Penelope Smallbone

als Penelope Smallbone Douglas Wilmer als Jim Fanning





Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Octopussy“ – worum es in dem Film geht?

Bond-Kollege 009 findet beim Einsatz in Ostberlin im Clownkostüm den Tod – in seiner Hand hält er ein gefälschtes Fabergé-Ei. Bei der Versteigerung des Originals bei Sotheby’s in London kommt der britische Geheimagent James Bond (Roger Moore) alias 007 dem in Indien lebenden afghanischen Prinzen Kamal Khan (Louis Jourdan) auf die Spur, der als Kunsthehler bekannt ist. Wie sich zeigt, steckt der mit dem durchgeknallten Sowjet-General Orlov (Steven Berkoff) unter einer Decke, der mitten in Europa eine Atombombe zünden will …





Kritik/Meinung zum Film

Rasant-spannender 80er-Blockbuster, der mit viel Witz und Ironie unterhält und gleichzeitig den vorletzten Einsatz für Roger Moore in seiner Paraderolle als 007 markiert.

„James Bond 007 – Octopussy“ (1983) spielte weltweit 187,5 Millionen USD in die Kinokassen und hatte ein Budget von ca. 27,5 Millionen USD.

Bond-Fans hatten 1983 doppelten Grund zur Freude: Im selben Jahr erschien mit „James Bond 007 – Sag niemals nie“, völlig unverhofft, ein Remake des 1965 erschienenen „James Bond 007 – Feuerball“. Für die Hauptrolle von 007 wurde dafür abermals „Ur-Bond“ Sean Connery engagiert – der Streifen zählt jedoch offiziell nicht zur Eon-Filmreihe!

Maud Adams spielte nach ihrem Einsatz in „James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt“ (1974) zum zweiten Mal eine Rolle als Bond-Girl.

1985 folgte mit „James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“ der 14. Bond-Film, und damit auch wieder ein offizieller Ableger der Eon-Filmreihe. Hauptdarsteller Roger Moore hat darin seinen letzten Auftritt als 007.





„James Bond 007 – Octopussy“ – jetzt für daheim kaufen!

„James Bond 007 – Octopussy“ (1983) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„James Bond 007 – Octopussy“ (1983) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

Die „James Bond“-Bücher von Ian Fleming gibt es hier zu kaufen **





Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

Weitere Artikel zum Thema „James Bond“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!