Die wichtigsten Infos zum Film „James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ (1967) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“

Trailer von „James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ (1967) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: You Only Live Twice

You Only Live Twice Entstehungsjahr: 1967

1967 Produktionsland: GBR

GBR Bond-Darsteller: Sean Connery

Sean Connery Regie: Lewis Gilbert

Lewis Gilbert Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 111,6 Millionen USD

111,6 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,8/10 *

6,8/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 5 von 25

Teil 5 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Ja Buchvorlage der „James Bond“-Romane: „Du lebst nur zweimal“ (1964) von Ian Fleming // Buch 12 von 14





„James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ (1967) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Sean Connery als James Bond

als James Bond Akiko Wakabayashi als Suki (Aki)

als Suki (Aki) Mie Hama als Kissy Suzuki

als Kissy Suzuki Tetsurō Tamba als Tiger Tanaka

als Tiger Tanaka Teru Shimada als Osato

als Osato Karin Dor als Helga Brandt

als Helga Brandt Donald Pleasence als Ernst Stavro Blofeld

als Ernst Stavro Blofeld Bernard Lee als M

als M Lois Maxwell als Miss Moneypenny

als Miss Moneypenny Desmond Llewelyn als Q

als Q Charles Gray als Dikko Henderson





Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ – worum es in dem Film geht?

Eine bemannte US-Raumkapsel gleitet durchs All. Plötzlich nähert sich ein unbekanntes Flugobjekt von hinten und verschlingt – im wahrsten Sinne des Wortes – den Gleiter mitsamt Besatzung. Amerika verdächtigt die Russen. Als in Folge auch Sowjetschiffe auf selbige Art verschwinden, und Moskau nun im Gegenzug Washington anklagt, droht ein Atomkrieg der beiden Supermächte auszubrechen. Das klingt doch sehr nach einem ausgetüftelten Plan! Wie sich herausstellt, steckt Superbösewicht Ernst Stavro Blofeld (Donald Pleasence) dahinter, der sich auf einer japanischen Insel versteckt hält und mit der Volksrepublik China (!) packelt. Der britische Geheimagent James Bond (Sean Connery), der zu Beginn des Films seinen Tod in Hongkong vortäuscht – daher auch der Titel –, wird nach Tokio geschickt, um dem Schurken das Handwerk zu legen. Dabei macht er gemeinsame Sache mit dem Nippon-Geheimdienst, muss eine Scheinehe mit Kissy Suzuki (Mie Hama) eingehen und lernt die kompromisslose Helga Brandt (Karriere-Highlight der Deutschen Karin Dor!) sowie eine Ninja-Kampftruppe kennen …





Kritik/Meinung zum Film

Leicht überdrehtes, ironisches Agentenabenteuer nach einem Skript des britischen Schriftstellers Roald Dahl (u. a. „Charlie und die Schokoladenfabrik“ und „Matilda“). Der Film

Der Film „James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ (1967) basiert zwar auf dem gleichnamigen elften Bond-Roman von Ian Fleming aus dem Jahr 1964 (die deutsche Übersetzung erschien zunächst unter dem Titel „007 James Bond reitet den Tiger“), allerdings weicht die Verfilmung erstmals erheblich von der Buchvorlage ab.

Bei einem Budget von zirka 9,5 Millionen USD spielte „James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ (1967) weltweit über 111 Millionen USD ein – wieder ein finanzieller Großerfolg!

Mit „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ folgte 1969 der sechste Bond-Film: erstmals ohne Sean Connery in der Hauptrolle als 007, dafür mit dem einzigen Auftritt von George Lazenby als James Bond.





„James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ – jetzt für daheim kaufen!

„James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ (1967) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ (1967) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

Die „James Bond“-Bücher von Ian Fleming gibt es hier zu kaufen **





Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

Weitere Artikel zum Thema „James Bond“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!