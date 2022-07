© YouTube (Screenshot aus Trailer zu James Bond 007 – Lizenz zum Töten / MGM/UA Communications Co. / United International Pictures / Eon Productions / United Artists)

Die wichtigsten Infos zum Film „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ (1989) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“

Trailer von „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ (1989) © Video: MGM/UA Communications Co. / United International Pictures / Eon Productions / United Artists / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Licence to Kill

Licence to Kill Entstehungsjahr: 1989

1989 Produktionsland: GBR

GBR Bond-Darsteller: Timothy Dalton

Timothy Dalton Regie: John Glen

John Glen Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 156,1 Millionen USD

156,1 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,6/10 *

6,6/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 16 von 25

Teil 16 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Ja Buchvorlage der „James Bond“-Romane: Sammelband: „007 James Bond greift ein“ (1960) von Ian Fleming: „Die Hildebrand-Rarität“ // Buch 8 von 14





„James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ (1989) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Timothy Dalton als James Bond

als James Bond Robert Davi als Franz Sanchez

als Franz Sanchez Carey Lowell als Pam Bouvier

als Pam Bouvier Talisa Soto als Lupe Lamora

als Lupe Lamora Anthony Zerbe als Milton Krest

als Milton Krest Frank McRae als Sharkey

als Sharkey Robert Brown als M

als M Caroline Bliss als Miss Moneypenny

als Miss Moneypenny Desmond Llewelyn als Q

als Q David Hedison als Felix Leiter

als Felix Leiter Benicio del Toro als Dario

als Dario Anthony Starke als Truman Lodge

als Truman Lodge Everett McGill als Ed Killifer

als Ed Killifer Wayne Newton als Prof. Joe Butcher

als Prof. Joe Butcher Pedro Armendáriz Jr. als Hector Lopez

als Hector Lopez Priscilla Barnes als Della Churchill-Leiter

als Della Churchill-Leiter Don Stroud als Colonel Heller

als Colonel Heller Cary-Hiroyuki Tagawa als Kwang





Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ – worum es in dem Film geht?

Kurz vor der Hochzeit von Bonds (Timothy Dalton) Spezi und CIA-Agent Felix Leiter (David Hedison) nehmen die beiden den Drogenbaron Franz Sanchez (Robert Davi) in spektakulärer Manier fest. Dank eines bestochenen DEA-Agenten flieht der Gangster jedoch, tötet Felix’ Braut und verletzt den CIA-Mann schwer. Der britische Geheimagent 007 schwört Rache und gerät mit seinem Chef „M“ (Robert Brown) in Streit: Daraufhin entzieht dieser seinem besten Mann die Lizenz zum Töten. Also macht Bond solo Jagd auf Sanchez …





Kritik/Meinung zum Film

Timothy Daltons zweiter und (leider) auch schon wieder letzter Einsatz als 007: Für viele einer der härtesten und besten Bond-Filme!

Auch „M“-Schauspieler Robert Brown hatte in „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ (1989) seinen letzten Auftritt: er verkörperte MI6-Chef „M“ seit 1977 („James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“) in insgesamt fünf Bond-Filmen.

In den USA konkurrierte der Film mit mehreren Blockbustern wie „Brennpunkt L.A.“, „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ und „Batman“. Weltweit konnte „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ (1989) rund 156,1 Millionen USD einspielen.

Das Bond-Titellied „Licence to Kill“ wurde von der US-amerikanische Soul-Sängerin und Schauspielerin Gladys Knight interpretiert.

Mit „James Bond 007 – GoldenEye“ (1995) folgte erst sechs Jahre später (!) ein weiterer Bond-Film – dieser sollte jedoch eine neue Ära einläuten und führte Pierce Brosnan in seiner Paraderolle als 007 ein.





Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

Weitere Artikel zum Thema „James Bond“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!