Die wichtigsten Infos zum Film „James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ (1963) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“

Trailer von „James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ (1963) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: From Russia with Love

From Russia with Love Entstehungsjahr: 1963

1963 Produktionsland: GBR

GBR Bond-Darsteller: Sean Connery

Sean Connery Regie: Terence Young

Terence Young Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 79,0 Millionen USD

79,0 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,4/10 *

7,4/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 2 von 25

Teil 2 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Ja Buchvorlage der „James Bond“-Romane: „Liebesgrüße aus Moskau“ (1957) von Ian Fleming // Buch 5 von 14





„James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ (1963) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Sean Connery als James Bond

als James Bond Daniela Bianchi als Tatiana Romanova

als Tatiana Romanova Pedro Armendáriz als Ali Kerim Bey

als Ali Kerim Bey Lotte Lenya als Rosa Klebb

als Rosa Klebb Robert Shaw als Donald „Red“ Grant

als Donald „Red“ Grant Bernard Lee als M

als M Lois Maxwell als Miss Moneypenny

als Miss Moneypenny Desmond Llewelyn als Major Boothroyd / Q

als Major Boothroyd / Q Eunice Gayson als Sylvia Trench

als Sylvia Trench Walter Gotell als Morzeny

als Morzeny Francis De Wolff als Vavra

als Vavra Vladek Sheybal als Kronsteen

als Kronsteen Anthony Dawson als Ernst Stavro Blofeld





Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ – worum es in dem Film geht?

Die Verbrecherorganisation „Phantom“ will Rache für den Tod von Dr. No (siehe „James Bond – 007 jagt Dr. No“) und heckt einen Plan aus, um den Secret Service sowie den russischen Geheimdienst gegeneinander auszuspielen. Hierfür setzt Rosa Klebb (Lotte Lenya), ein übergelaufener KGB-Oberst, die ahnungslose Sowjetgenossin Tatjana (Daniela Bianchi) auf den britischen Geheimagenten James Bond (Sean Connery) an. Sie soll ihn mit einem Dechiffriergerät nach Istanbul locken, wo sich der Killer Donald „Red“ Grant (Robert Shaw) um 007 kümmern soll …





Kritik/Meinung zum Film

Zweifellos angejahrt, dennoch einer der besten Bond-Filme der gesamten Eon-Filmreihe – und neben „James Bond 007 – Goldfinger“ (1964) der beste Connery-Bond. Seinen guten Ruf hat der Film mitunter auch den grandiosen Schurken (Lotte Lenya und Robert Shaw) zu verdanken.

Auch in finanzieller Hinsicht war der zweite Bond-Film wieder ein voller Erfolg: „James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ (1963) spielte bei einem geschätzten Budget von 2 Millionen USD weltweit rund 79 Millionen USD in den Kinokassen ein. In Großbritannien war „James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ sogar der erfolgreichste Film des Jahres 1963.

1964 folgte mit „James Bond 007 – Goldfinger“ der dritte Bond-Film, ebenfalls wieder mit Sean Connery in der Hauptrolle des Brit-Agenten 007.





„James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ – jetzt für daheim kaufen!

„James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ (1963) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ (1963) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

Die „James Bond“-Bücher von Ian Fleming gibt es hier zu kaufen **





Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

Weitere Artikel zum Thema „James Bond“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!