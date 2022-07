Die wichtigsten Infos zum Film „James Bond 007 – Leben und sterben lassen“ (1973) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „James Bond 007 – Leben und sterben lassen“

Trailer von „James Bond 007 – Leben und sterben lassen“ (1973) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Live and Let Die

Live and Let Die Entstehungsjahr: 1973

1973 Produktionsland: GBR

GBR Bond-Darsteller: Roger Moore

Roger Moore Regie: Guy Hamilton

Guy Hamilton Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 161,8 Millionen USD

161,8 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,7/10 *

6,7/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 8 von 25

Teil 8 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Ja Buchvorlage der „James Bond“-Romane: „Leben und sterben lassen“ () von Ian Fleming // Buch 2 von 14





„James Bond 007 – Leben und sterben lassen“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007 – Leben und sterben lassen“ (1973) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Roger Moore als James Bond

als James Bond Yaphet Kotto als Dr. Kananga / Mr. Big

als Dr. Kananga / Mr. Big Jane Seymour als Solitaire

als Solitaire Clifton James als Sheriff J.W. Pepper

als Sheriff J.W. Pepper Julius W. Harris als Tee Hee Johnson

als Tee Hee Johnson Geoffrey Holder als Baron Samedi

als Baron Samedi Bernard Lee als M

als M Lois Maxwell als Miss Moneypenny

als Miss Moneypenny David Hedison als Felix Leiter

als Felix Leiter Gloria Hendry als Rosie Carver

als Rosie Carver Tommy Lane als Adam

als Adam Joie Chitwood als Charlie

als Charlie Madeline Smith als Miss Caruso

als Miss Caruso Roy Stewart als Quarrel





Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Leben und sterben lassen“ – worum es in dem Film geht?

Als in New York, New Orleans und auf einer Karibikinsel innerhalb kürzester Zeit drei britische Agenten ums Leben kommen, soll James Bond (Roger Moore) die Sache aufklären. Seine Ermittlungen beginnen im Big Apple, wo ihn eine Spur zu Harlem-Capo Mr. Big (Yaphet Kotto) führt, der Drogendeals im großen Stil mit dem karibischen Diplomaten Dr. Kananga plant. Mithilfe von Hellseherin Solitaire (Jane Seymour) macht sich 007 daran, das zu verhindern …





Kritik/Meinung zum Film

Roger Moores Einstand als James Bond: hübsche Locations (u. a. Jamaika), Vodoo-Flair, Selbstironie und Paul McCartneys cooler Titelsong „Live and Let Die“.

Mit einem weltweiten Einspiel von 161,8 Millionen USD mutierte „James Bond 007 – Leben und sterben lassen“ (1973) zum bis dahin erfolgreichsten Bond-Film der Eon-Filmreihe.

Bei der Oscarverleihung 1974 wurde Paul McCartneys fetziges Titellied „Live and Let Die“ in der Kategorie „Bester Song“ für einen Academy Award nominiert.

Hauptdarsteller Roger Moore konnte als Bond überzeugen und sollte die Rolle noch in weiteren sechs Filmen spielen. Die Fortsetzung folgte 1974 mit „James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt“.





Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

