© YouTube (Screenshot aus Trailer zu James Bond 007 – In tödlicher Mission / United Artists / Eon Productions)

Szene aus dem Film „James Bond 007 – In tödlicher Mission“ (1981)

„James Bond 007 – In tödlicher Mission“ (1981)

Die wichtigsten Infos zum Film „James Bond 007 – In tödlicher Mission“ (1981) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „James Bond 007 – In tödlicher Mission“

Trailer von „James Bond 007 – In tödlicher Mission“ (1981) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: For Your Eyes Only

For Your Eyes Only Entstehungsjahr: 1981

1981 Produktionsland: GBR

GBR Bond-Darsteller: Roger Moore

Roger Moore Regie: John Glen

John Glen Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 195,3 Millionen USD

195,3 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,7/10 *

6,7/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 12 von 25

Teil 12 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Ja Buchvorlage der „James Bond“-Romane: Sammelband: „007 James Bond greift ein“ (1960) von Ian Fleming: „Für Sie persönlich“ („In tödlicher Mission“), „Riskante Geschäfte“ („Risiko“) // Buch 8 von 14





„James Bond 007 – In tödlicher Mission“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007 – In tödlicher Mission“ (1981) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Roger Moore als James Bond

als James Bond Carole Bouquet als Melina Havelock

als Melina Havelock Chaim Topol als Milos Columbo

als Milos Columbo Lynn-Holly Johnson als Bibi Dahl

als Bibi Dahl Julian Glover als Aristoteles Kristatos

als Aristoteles Kristatos Michael Gothard als Emile Leopold Locque

als Emile Leopold Locque Cassandra Harris als Contessa Lisa von Sahn (Contessa Lisl von Schlaf)

als Contessa Lisa von Sahn (Contessa Lisl von Schlaf) Jill Bennett als Jacoba Brink

als Jacoba Brink John Wyman als Erich Kriegler

als Erich Kriegler Jack Hedley als Sir Timothy Havelock

als Sir Timothy Havelock Lois Maxwell als Miss Moneypenny

als Miss Moneypenny Desmond Llewelyn als Q

als Q Geoffrey Keen als Sir Frederick Gray

als Sir Frederick Gray Walter Gotell als General Anatol Gogol

als General Anatol Gogol James Villiers als Bill Tanner

als Bill Tanner Charles Dance als Claus

als Claus Stefan Kalipha als Hector Gonzales





Inhaltsangabe von „James Bond 007 – In tödlicher Mission“ – worum es in dem Film geht?

Im Ionischen Meer wurde ein als Fischkutter getarntes britisches Spionageschiff versenkt, an Bord befindet sich ein neuartiger Raketenzielapparat. Damit sich die Sowjets dieses Juwel westlicher Verteidigungskunst nicht krallen, wird der unverwüstliche Geheimagent James Bond (Roger Moore) vor Ort geschickt. Mit der hübschen Archäologin Melina Havelock (Carole Bouquet) an seiner Seite, folgt auf den Tauchgang vor Korfu bald – von Willy Bogner inszenierte – wilde Ski-Raserei in Cortina …





Kritik/Meinung zum Film

Roger Moore spielt in Hochform und liefert einen seiner besten Bond-Einsätze ab!

Die Handlung des 12. Bond-Films wurde Ian Flemings erstem Bond-Sammelband „007 James Bond greift ein“ aus dem Jahr 1960 entnommen und behandelt Motive aus den beiden Kurzgeschichten „Für Sie persönlich“ („In tödlicher Mission“) sowie „Riskante Geschäfte“ („Risiko“).

Der Film „James Bond 007 – In tödlicher Mission“ wurde bereits im Abspann des zehnten Bond-Films „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ (1977) angekündigt, jedoch aufgrund der Produktion von „James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim“ (1979) verschoben.

„James Bond 007 – In tödlicher Mission“ spielte weltweit 195,3 Millionen USD ein und war bei der Oscarverleihung 1982 in der Kategorie „Bester Song“ (für das Titellied „For Your Eyes Only“ von Interpretin Sheena Easton) nominiert.

1983 gab es dann Bond im Doppelpack: Als Teil der offiziellen Eon-Filmreihe erschien mit „James Bond 007 – Octopussy“ der 13. Teil der Bond-Saga – und mit „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (wieder mit Sean Connery in der Hauptrolle als 007!) ein inoffizielles Remake von „James Bond 007 – Feuerball“ (1965).





Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!