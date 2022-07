Die wichtigsten Infos zum Film „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“

Trailer von „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: On Her Majesty’s Secret Service

On Her Majesty’s Secret Service Entstehungsjahr: 1969

1969 Produktionsland: GBR

GBR Bond-Darsteller: George Lazenby

George Lazenby Regie: Peter R. Hunt

Peter R. Hunt Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 82,0 Millionen USD

82,0 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,8/10 *

6,8/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 6 von 25

Teil 6 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Ja Buchvorlage der „James Bond“-Romane: „Im Dienst Ihrer Majestät“ (1963) von Ian Fleming // Buch 11 von 14





„James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

George Lazenby als James Bond

als James Bond Diana Rigg als Teresa „Tracy“ di Vincenzo

als Teresa „Tracy“ di Vincenzo Telly Savalas als Ernst Stavro Blofeld

als Ernst Stavro Blofeld Gabriele Ferzetti als Marc-Ange Draco

als Marc-Ange Draco Ilse Steppat als Irma Bunt

als Irma Bunt Angela Scoular als Ruby Bartlett

als Ruby Bartlett Catherina von Schell als Nancy

als Nancy George Baker als Sir Hillary Bray

als Sir Hillary Bray Bernard Lee als M

als M Lois Maxwell als Miss Moneypenny

als Miss Moneypenny Desmond Llewelyn als Q

als Q Bernard Horsfall als Shaun Campbell

als Shaun Campbell John Gay als Hammond





Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ – worum es in dem Film geht?

Der MI6 schickt seinen Geheimagenten 007 (erster und gleichzeitig letzter Einsatz als James Bond für George Lazenby) in die winterlichen Alpen. Dort residiert der größenwahnsinnige Erzschurke Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas) in seinem festungsartigen Gipfel-Laboratorium und droht, die Welt mit unheimlichen Viren zu verseuchen. Bond gelingt es, sich in Blofelds geheime Verbrecherorganisation SPECTRE einzuschleusen und beginnt, die Aktion von innen heraus zu sabotieren …





Kritik/Meinung zum Film

Kostete für heutige Verhältnisse nur läppische 7 Millionen USD und spielte global 82 Millionen USD ein – floppte aber bei Fans und Kritikern (v. a. wegen der Neubesetzung der Hauptfigur). Schade eigentlich, denn George Lazenby machte als 007 eine gute Figur und auch das Skript war stark geschrieben!

Hauptdarsteller George Lazenby war bei den Golden Globe Awards 1970 in der Kategorie „Bester Nachwuchsdarsteller“ nominiert.

„James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969) war der erste Bond-Film, der in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich am selben Tag in den Kinos startete.

Mit „James Bond 007 – Diamantenfieber“ folgte 1971 der siebte Bond-Film – für den man wieder Sean Connery als 007 engagierte.





Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis" von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com.