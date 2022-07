© YouTube (Screenshot aus Trailer zu James Bond 007 – Im Angesicht des Todes / MGM/UA Entertainment Co. / United International Pictures / Eon Productions / United Artists)

Trailer von „James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“

Trailer von „James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“ (1985) © Video: MGM/UA Entertainment Co. / United International Pictures / Eon Productions / United Artists / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: A View to a Kill

A View to a Kill Entstehungsjahr: 1985

1985 Produktionsland: GBR

GBR Bond-Darsteller: Roger Moore

Roger Moore Regie: John Glen

John Glen Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 152,4 Millionen USD

152,4 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,3/10 *

6,3/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 14 von 25

Teil 14 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Ja Buchvorlage der „James Bond“-Romane: Sammelband: „007 James Bond greift ein“ (1960) von Ian Fleming: „Tod im Rückspiegel“ („Im Angesicht des Todes“) // Buch 8 von 14





„James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“ (1985) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Roger Moore als James Bond

als James Bond Christopher Walken als Max Zorin

als Max Zorin Tanya Roberts als Stacey Sutton

als Stacey Sutton Grace Jones als May Day

als May Day Patrick Macnee als Sir Godfrey Tibbet

als Sir Godfrey Tibbet Patrick Bauchau als Scarpine

als Scarpine David Yip als Chuck Lee

als Chuck Lee Fiona Fullerton als Pola Ivanova

als Pola Ivanova Manning Redwood als Bob Conley

als Bob Conley Alison Doody als Jenny Flex

als Jenny Flex Willoughby Gray als Dr. Carl Mortner

als Dr. Carl Mortner Robert Brown als M

als M Lois Maxwell als Miss Moneypenny

als Miss Moneypenny Desmond Llewelyn als Q

als Q Geoffrey Keen als Sir Frederick Gray

als Sir Frederick Gray Walter Gotell als General Anatol Gogol

als General Anatol Gogol Jean Rougerie als Aubergine

als Aubergine Daniel Benzali als W.G. Howe

als W.G. Howe Mary Stävin als Kimberly Jones





Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“ – worum es in dem Film geht?

Die Suche nach einem wichtigen Mikrochip führt den britischen Geheimagenten James Bond (Roger Moore) auf die Pferdefarm des Industriellen Max Zorin (Christopher Walken). Dort findet er heraus, dass der machtgierige Zorin ganz Silicon Valley und damit die größte Mikrochip-Produktionsstätte der Welt zerstören will. Unterstützt wird er dabei von Kampfamzone May Day (Grace Jones ). In Amerika trifft Bond Geologin Stacey Sutton (Tanya Roberts), mit deren Hilfe er den Plan von Zorin entschlüsselt …





Kritik/Meinung zum Film

Christopher Walken und Grace Jones als Bösewichte sind top, genauso wie die Action auf dem Eiffelturm und der Golden Gate Bridge!

„James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“ (1985) spülte weltweit 152,4 Millionen USD in die Kinokassen und hatte ein Budget von geschätzten 30 Millionen USD. Damit war der Film zwar wieder finanziell überaus erfolgreich, blieb jedoch hinter den Erwartungen der Studios und den Einspielergebnissen der Vorgänger zurück (u. a. 210,3 Millionen USD Einspiel für „James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim“).

Roger Moore feierte mit diesem 14. Bond-Film seinen Abschied als 007 – insgesamt verkörperte er die ikonische Rolle von James Bond in sieben Filmen, seit James Bond 007 – Leben und sterben lassen (1973).

1987 kam „James Bond 007 – Der Hauch des Todes“ in die Kinos – und damit auch der erste von zwei Bond-Filmen mit Timothy Dalton in der Rolle von James Bond.





Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

