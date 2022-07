Die wichtigsten Infos zum Film „James Bond 007 – Goldfinger“ (1964) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „James Bond 007 – Goldfinger“

Trailer von „James Bond 007 – Goldfinger“ (1964) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Goldfinger

Goldfinger Entstehungsjahr: 1964

1964 Produktionsland: GBR

GBR Bond-Darsteller: Sean Connery

Sean Connery Regie: Guy Hamilton

Guy Hamilton Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 125,0 Millionen USD

125,0 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,7/10 *

7,7/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 3 von 25

Teil 3 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Ja Buchvorlage der „James Bond“-Romane: „James Bond jagt Goldfinger“ (1959) von Ian Fleming // Buch 7 von 14





„James Bond 007 – Goldfinger“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007 – Goldfinger“ (1964) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Sean Connery als James Bond

als James Bond Gert Fröbe als Auric Goldfinger

als Auric Goldfinger Honor Blackman als Pussy Galore

als Pussy Galore Shirley Eaton als Jill Masterson

als Jill Masterson Tania Mallet als Tilly Masterson

als Tilly Masterson Bernard Lee als M

als M Lois Maxwell als Miss Moneypenny

als Miss Moneypenny Desmond Llewelyn als Q

als Q Cec Linder als Felix Leiter

als Felix Leiter Martin Benson als Mr. Solo

als Mr. Solo Richard Vernon als Colonel Smithers

als Colonel Smithers Burt Kwouk als Mr. Ling

als Mr. Ling Harold Sakata als Oddjob





Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Goldfinger“ – worum es in dem Film geht?

Er trägt seine ungewöhnliche Passion sogar im Namen: Auric Goldfinger (Gert Fröbe) kauft allerorten das gelbe Edelmetall auf. Ein moderner König Midas zu sein, reicht dem größenwahnsinnigen Geldsack aber nicht: er giert nach Macht im Weltmaßstab! Diese soll ihm ein Plan verschaffen, dessen Realisierung für unzählige Menschen den Tod bedeuten würde. Der Superschurke will die in Fort Knox lagernden Goldvorräte atomar verstrahlen, was den Wert der eigenen erhöhen und seinen internationalen Einfluss ins Unermessliche steigern würde. Um das zu verhindern, wird der britische Geheimagent James Bond (Sean Connery) alias 007 auf den Psychopathen angesetzt und macht sich zuallererst an dessen attraktive Gehilfin Jill Masterson (Shirley Eaton) ran – was Goldfinger nicht ungesühnt lässt. Doch Bond gibt nicht auf und lässt auch bei Goldfingers Privatpilotin Pussy Galore (Honor Blackman) seinen Charme spielen …





Kritik/Meinung zum Film

Das Golfmatch zwischen Sean Connery und dem genial-fiesen Gert Fröbe, der stumme Handlanger Oddjob mit seinem tödlichen Frisbee-Hut, der hochgerüstete Aston Martin DB5, die vergoldete Shirley Eaton, der Titelsong „Goldfinger“ von Shirley Bassey: Man muss nicht einmal ein großer Bond-Fan sein, um den an legendären Momenten reichen dritten Film der Kultreihe zu lieben!

Zweifellos der beste Connery-Bond der gesamten Eon-Filmreihe – und neben „James Bond 007: Casino Royale“ (2006) sowie „James Bond 007: Skyfall“ (2012) auch der von Kritikern und Fans gleichermaßen bestbewerteste Bond-Film aller Zeiten!

Bei der Oscarverleihung 1965 gewann „James Bond 007 – Goldfinger“ zwei Academy Awards, nämlich in den Kategorien „Beste Toneffekte“ und „Technische Verdienste“.

Der Titelsong „Goldfinger“ von Shirley Bassey war das erste Titellied eines Bond-Films, das sich in den Top-10 der Charts platzieren konnte. Das Album mit der Filmmusik erhielt sogar die Goldene Schallplatte.

Das Produktionsbudget des Films wird auf ungefähr 3 Millionen USD geschätzt, weltweit spielte „James Bond 007 – Goldfinger“ (1964) rund 125 Millionen USD ein – alleine in den USA 51 Millionen USD. Damit war „Goldfinger“ auch der erste Bond-Film, der die 100-Millionen-Dollar-Marke knacken konnte!

Das legendäre Bond-Vehikel Aston Martin DB5 hat in „James Bond 007 – Goldfinger“ (1964) seinen ersten Auftritt – seither wird Geheimagent 007, neben geschüttelten Vodka-Martinis, v. a. mit der luxuriösen Automarke Aston Martin in Verbindung gebracht.

Bond-Film Nr. 4 „James Bond 007 – Feuerball“ folgte 1965, wieder mit Sean Connery in der Hauptrolle des Brit-Agenten 007.





Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

