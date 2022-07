Die wichtigsten Infos zum Film „James Bond 007: Ein Quantum Trost“ (2008) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „James Bond 007: Ein Quantum Trost“

Trailer von „James Bond 007: Ein Quantum Trost“ (2008) © Video: Sony Pictures Releasing / Eon Productions / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures / Columbia Pictures / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Quantum of Solace

Quantum of Solace Entstehungsjahr: 2008

2008 Produktionsland: GBR, USA

GBR, USA Bond-Darsteller: Daniel Craig

Daniel Craig Regie: Marc Forster

Marc Forster Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 589,6 Millionen USD

589,6 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,6/10 *

6,6/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 22 von 25

Teil 22 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Ja Buchvorlage der „James Bond“-Romane: Sammelband: „007 James Bond greift ein“ (1960) von Ian Fleming: „Ein Minimum an Trost“ („Ein Quantum Trost“) // Buch 8 von 14





„James Bond 007: Ein Quantum Trost“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007: Ein Quantum Trost“ (2008) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „James Bond 007: Ein Quantum Trost“ – worum es in dem Film geht?

Die Story knüpft inhaltlich direkt an den Vorgänger „James Bond 007: Casino Royale“ (2006) an: Der Freitod seiner Liebsten Vesper Lynd (Eva Green) setzt James Bond (Daniel Craig) arg zu. Mit Wut im Bauch und zum Leidwesen seiner Chefin „M“ (Judi Dench) eröffnet 007 die Jagd auf die Hintermänner der Organisation, die ihren Tod mitverantworten. Die wilde Jagd beginnt in der Toskana und führt den britischen Geheimagenten um den Erdball. In Haiti bringt ihn die so schöne wie resolute Camille Montes (Olga Kurylenko) auf die Spur des durchtriebenen Unternehmers Dominic Greene (Mathieu Amalric). Bond folgt dem führenden Kopf des Gangsternetzwerks „Quantum“ gar bis nach Österreich – der Tosca-Abend bei den Bregenzer Festspielen gerät zu einer spektakulären Schlüsselszene des Films – und kommt Greenes sinistren Plänen auf die Spur …





Kritik/Meinung zum Film

Spektakuläre, atemberaubend choreografierte und rasant geschnittene Action – daneben bleibt Raum für düstere psychologische Zwischentöne.

Der vom deutschschweizerischen Regisseur Marc Forster („World War Z“) in Szene gesetzte Film spielte weltweit 589,6 Millionen USD Dollar ein – zwar ein bisschen weniger als der Vorgänger „James Bond 007: Casino Royale“ im Jahr 2006 (Einspiel: 616,5 Millionen USD), aber immer noch ein voller Erfolg! Damit wurde „James Bond 007: Ein Quantum Trost“ auch zum siebterfolgreichsten Film des Jahres 2008.

Mit „James Bond 007: Skyfall“ kam 2012 der 23. Bond-Film in die Kinos.





Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!