Trailer von „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“

Trailer von „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“ (1999) © Video: MGM Distribution Co. / United International Pictures / Eon Productions / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: The World Is Not Enough

The World Is Not Enough Entstehungsjahr: 1999

1999 Produktionsland: GBR, USA

GBR, USA Bond-Darsteller: Pierce Brosnan

Pierce Brosnan Regie: Michael Apted

Michael Apted Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 361,8 Millionen USD

361,8 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,4/10 *

6,4/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 19 von 25

Teil 19 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja





„James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“ (1999) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“ – worum es in dem Film geht?

Der Milliarden Dollar schwere Ölmarkt ist ein heiß umkämpftes Pflaster. Das bekommt auch Ölmagnat Sir Robert King (David Calder) zu spüren, der just in den Räumlichkeiten des britischen Geheimdienstes gekillt wird. Da auch das Leben von Kings Tochter Elektra (Sophie Marceau) bedroht scheint, wird Geheimagent James Bond (Pierce Brosnan) zu ihrem Schutz abgestellt. Die Milliardenerbin, die in Aserbaidschan den Bau einer Pipeline überwacht, steht womöglich auf der Abschussliste des Superterroristen Renard (Robert Carlyle). Der ist, ob einer Kugel im Hirn, nicht nur schmerzunempfindlich, sondern auch im Besitz eines nuklearen Sprengkopfes …





Kritik/Meinung zum Film

Coole Agentenaction mit gleich zwei Bond-Girls in Form von Sophie Marceau und Denise Richards (erhielt den Schmähpreis Goldene Himbeere in der Kategorie „Schlechteste Nebendarstellerin“), und Brit-Komiker John Cleese (von der Kult-Truppe Monty Python) amüsiert erstmals als Erfinder „R“.

Mit einem globalen Einspiel von 361,8 Millionen USD erzielte „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“ (1999) die bis dahin höchste Summe am Box Office für einen Bond-Film.

2002 folgte mit „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ der 20. Bond-Film und gleichzeitig der letzte Einsatz für Pierce Brosnan in seiner Paraderolle als 007.





Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

