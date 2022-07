Die wichtigsten Infos zum Film „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ (1977) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“

Trailer von „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ (1977) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: The Spy Who Loved Me

The Spy Who Loved Me Entstehungsjahr: 1977

1977 Produktionsland: GBR

GBR Bond-Darsteller: Roger Moore

Roger Moore Regie: Lewis Gilbert

Lewis Gilbert Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 185,4 Millionen USD

185,4 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,0/10 *

7,0/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 10 von 25

Teil 10 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Ja Buchvorlage der „James Bond“-Romane: „Der Spion, der mich liebte“ (1962) von Ian Fleming // Buch 10 von 14





„James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ (1977) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Roger Moore als James Bond

als James Bond Barbara Bach als Major Anya Amasova

als Major Anya Amasova Curd Jürgens als Karl Stromberg

als Karl Stromberg Richard Kiel als Beißer

als Beißer Shane Rimmer als Commander Carter

als Commander Carter Caroline Munro als Naomi

als Naomi Walter Gotell als General Anatol Gogol

als General Anatol Gogol Geoffrey Keen als Sir Frederick Gray

als Sir Frederick Gray Bernard Lee als M

als M Lois Maxwell als Miss Moneypenny

als Miss Moneypenny Desmond Llewelyn als Q

als Q George Baker als Captain Benson

als Captain Benson Bryan Marshall als Captain Talbot

als Captain Talbot Michael Billington als Sergei Borzov

als Sergei Borzov Edward de Souza als Scheich Hosein

als Scheich Hosein Vernon Dobtcheff als Max Kalba

als Max Kalba Robert Brown als Admiral Hargreaves





Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ – worum es in dem Film geht?

Als auf hoher See zwei Atom-U-Boote spurlos verschwinden, entsenden sowohl die britische als auch die sowjetische Regierung ihre besten Spione, um der Sache nachzugehen. Eine Fährte führt nach Kairo, wo MI6-Geheimagent James Bond (Roger Moore) und KGB-Agentin Major Anya Amasova (Barbara Bach), genannt „Triple X“, erstmals aufeinandertreffen. Nach anfänglichen Differenzen beschließen die beiden, zusammenzuarbeiten, und finden heraus, dass der irre Reeder Karl Stromberg (Curd Jürgens) hinter den U-Boot-Entführungen steckt. Der weltfremde Milliardär, der in einer Unterwasserfestung haust, plant, die in seinen Augen dekadente Zivilisation mittels der gestohlenen Raketen auszulöschen. Feinde hält ihm sein Handlanger „Beißer“ (Richard Kiel) erfolgreich vom Leib …





Kritik/Meinung zum Film

Tolle Stunts, aufwendiges Setdesign, ikonische Bösewichte, atemberaubende Schauplätze und massig Ironie: top!

Nach dem finanziell eher schwachen Vorgänger „James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt“ (Einspiel: „nur“ 97,6 Millionen USD) fand Bond in seinem zehnten Spielfilm zu alter Stärke zurück: Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 185,4 Millionen USD markierte „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ (1977) den zu diesem Zeitpunkt absoluten Höhepunkt der gesamten Eon-Filmreihe!

Auch für den amerikanischen Filmverleiher United Artist (der die Exklusivrechte auf den Vertrieb der Bond-Filme hatte) etablierte sich „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ zum bis dahin erfolgreichsten Werk der Firmengeschichte.

„James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ war bei der Oscarverleihung 1978 in drei Kategorien nominiert: „Bestes Szenenbild“, „Beste Filmmusik“ und „Bester Filmsong“ (Carly Simon interpretierte das zehnte Bond-Titellied „Nobody Does It Better“).

Bond-Film Nummer 11 folgte 1979 und sollte für frischen Wind in der Bond-Saga sorgen: „James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim“.





„James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ – jetzt für daheim kaufen!

Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!