Die wichtigsten Infos zum Film „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ (1997) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“

Trailer von „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ (1997) © Video: MGM Distribution Co. / United International Pictures / Eon Productions / United Artists / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Tomorrow Never Dies

Tomorrow Never Dies Entstehungsjahr: 1997

1997 Produktionsland: GBR, USA

GBR, USA Bond-Darsteller: Pierce Brosnan

Pierce Brosnan Regie: Roger Spottiswoode

Roger Spottiswoode Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 333,0 Millionen USD

333,0 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,5/10 *

6,5/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 18 von 25

Teil 18 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja





„James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ (1997) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Pierce Brosnan als James Bond

als James Bond Jonathan Pryce als Elliot Carver

als Elliot Carver Michelle Yeoh als Colonel Wai Lin

als Colonel Wai Lin Teri Hatcher als Paris Carver

als Paris Carver Ricky Jay als Henry Gupta

als Henry Gupta Götz Otto als Richard Stamper

als Richard Stamper Joe Don Baker als Jack Wade

als Jack Wade Vincent Schiavelli als Dr. Kaufmann

als Dr. Kaufmann Judi Dench als M

als M Samantha Bond als Miss Moneypenny

als Miss Moneypenny Desmond Llewelyn als Q

als Q Colin Salmon als Charles Robinson

als Charles Robinson Geoffrey Palmer als Admiral Roebuck





Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ – worum es in dem Film geht?

Der britische Medienmogul Elliot Carver (Jonathan Pryce) ist entschlossen, sein weltumspannendes Medien-Imperium, zu dem die britische Tageszeitung „Tomorrow“ gehört, zu vergrößern. Ein Krieg zwischen England und China käme ihm da gerade recht. Also versenkt er mithilfe eines Stealth-Schiffs eine Fregatte der britischen Marine und schießt einen chinesischen Kampfjet ab. Worauf der britische Secret Service und der chinesische Geheimdienst ihre Agenten ausschicken. Bei einer Party Carvers in Hamburg treffen James Bond (Pierce Brosnan) und die ihm ebenbürtige chinesische Agentin Wai Lin (Michelle Yeoh) erstmals aufeinander und sagen dem irren Carver in der Folge den Kampf an …





Kritik/Meinung zum Film

Der Plot ist nicht das Gelbe vom Ei, dafür besticht der 18. Bond-Film mit spektakulärer Action und lebt vom Charme des Hauptdarstellers Pierce Brosnan. Bösewicht Pryce ist matt, dafür überzeugt der blond gefärbte Götz Otto als Handlanger Richard Stamper. Der Deutsche bekam die Rolle damals, weil er beim Casting verkündete: „I’m big, I’m bad, I’m German.“

„James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ spielte weltweit 333 Millionen USD ein und kostete rund 110 Millionen USD. Damit landete „Der Morgen stirbt nie“ auf Platz 4 der finanziell erfolgreichsten Filme des Jahres 1997 – nach „Titanic“ (Platz 1), „Vergessene Welt: Jurassic Park“ (Platz 2) und „Men in Black“ (Platz 3).

Für Nachschlag wurde gesorgt: „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“ kam 1999 in die Kinos.





„James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ – jetzt für daheim kaufen!

„James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ (1997) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ (1997) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

Die „James Bond“-Bücher von Ian Fleming gibt es hier zu kaufen **





Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

Weitere Artikel zum Thema „James Bond“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!