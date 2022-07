© YouTube (Screenshot aus Trailer zu James Bond 007 – Der Hauch des Todes / MGM/UA Communications Co. / United International Pictures / Eon Productions / United Artists)

Trailer von „James Bond 007 – Der Hauch des Todes“

Trailer von „James Bond 007 – Der Hauch des Todes“ (1987) © Video: MGM/UA Communications Co. / United International Pictures / Eon Productions / United Artists / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: The Living Daylights

The Living Daylights Entstehungsjahr: 1987

1987 Produktionsland: GBR

GBR Bond-Darsteller: Timothy Dalton

Timothy Dalton Regie: John Glen

John Glen Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 191,2 Millionen USD

191,2 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,7/10 *

6,7/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 15 von 25

Teil 15 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Ja Buchvorlage der „James Bond“-Romane: Sammelband: „Octopussy und andere riskante Geschäfte“ (1966) von Ian Fleming: „Der Hauch des Todes“ („Duell mit doppeltem Einsatz“) // Buch 14 von 14





„James Bond 007 – Der Hauch des Todes“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007 – Der Hauch des Todes“ (1987) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Timothy Dalton als James Bond

als James Bond Maryam d’Abo als Kara Milovy

als Kara Milovy Jeroen Krabbé als General Georgi Koskov

als General Georgi Koskov Joe Don Baker als Brad Whitaker

als Brad Whitaker John Rhys-Davies als General Leonid Pushkin

als General Leonid Pushkin Art Malik als Kamran Shah

als Kamran Shah Andreas Wisniewski als Necros

als Necros Thomas Wheatley als Saunders

als Saunders Robert Brown als M

als M Caroline Bliss als Miss Moneypenny

als Miss Moneypenny Desmond Llewelyn als Q

als Q Geoffrey Keen als Sir Frederick Gray

als Sir Frederick Gray Walter Gotell als General Anatol Gogol

als General Anatol Gogol John Terry als Felix Leiter





Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Der Hauch des Todes“ – worum es in dem Film geht?

Nach einem spektakulären Prolog in Gibraltar wird der britische Geheimagent James Bond (erster von zwei Bond-Einsätzen von Timothy Dalton) nach Bratislava beordert, um dem KGB-General Georgi Koskov (Jeroen Krabbé) zur Flucht über die österreichisch-tschechoslowakische Grenze in den Westen zu verhelfen. Der befürchtet, dass ein KGB-Scharfschütze auf ihn angesetzt ist, der sich aber als Cellistin Kara (Maryam d’Abo) entpuppt. 007 vereitelt ihr Attentat und schafft Koskov nach England – dort erzählt der den Briten, dass KGB-Chef General Leonid Pushkin (John Rhys-Davies) die Großmächte gegeneinander ausspielen will, um einen Krieg zu provozieren. Kurz darauf wird Koskov aus einem Versteck des MI6 entführt. Seine Ermittlungen führen Bond zunächst nach Wien …





Kritik/Meinung zum Film

Gelungenes Bond-Debüt von Timothy Dalton mit eindrucksvollen Wien-Bildern (auch die Szenen in Bratislava wurden in der österreichischen Bundeshauptstadt gedreht!). Ist eine Spur ernsthafter, aber auch romantischer als die Roger-Moore-Streifen davor.

Die Zuschauerzahlen waren, wie bereits während der gesamten 80er-Jahre, rückläufig. In den USA wurden 14,2 Millionen Kinotickets verkauft, so wenige wie seit „James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt“ (1974) nicht mehr.

Weltweit konnte „James Bond 007 – Der Hauch des Todes“ (1987) rund 191,2 Millionen umsetzen und kostete ungefähr 40 Millionen USD.

1989 folgte mit „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ der 16. Bond-Ableger der Eon-Filmreihe – sowie der zweite und auch schon wieder letzte Einsatz für Neo-Hauptdarsteller Timothy Dalton in der Rolle von 007.





Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

