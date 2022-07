Die wichtigsten Infos zum Film „James Bond 007: Casino Royale“ (2006) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „James Bond 007: Casino Royale“

Trailer von „James Bond 007: Casino Royale“ (2006) © Video: Sony Pictures Releasing / Metro-Goldwyn-Mayer / Columbia Pictures / Eon Productions / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Casino Royale

Casino Royale Entstehungsjahr: 2006

2006 Produktionsland: GBR, USA, DEU, CZE

GBR, USA, DEU, CZE Bond-Darsteller: Daniel Craig

Daniel Craig Regie: Martin Campbell

Martin Campbell Genre: Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller

Agentenfilm, Action, Abenteuer, Krimi, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 616,5 Millionen USD

616,5 Millionen USD IMDb-Bewertung: 8,0/10 *

8,0/10 * Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 21 von 25

Teil 21 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Ja Buchvorlage der „James Bond“-Romane: „Casino Royale“ (1953) von Ian Fleming // Buch 1 von 14





„James Bond 007: Casino Royale“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „James Bond 007: Casino Royale“ (2006) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „James Bond 007: Casino Royale“ – worum es in dem Film geht?

Der Beginn von „James Bond 007: Casino Royale“ führt zurück zu den Anfängen des späteren Top-Geheimagenten James Bond (erstmals Daniel Craig), noch dazu in Schwarz-Weiß. Dann geht es aber in Farbe weiter, seine Mission führt 007 auf die Spur eines gewissen Le Chiffre (Mads Mikkelsen), Finanzdienstleiter für Diktatoren, Terroristen und Co. Der hat gerade eine gewaltige Summe Geld, das ihm nicht gehört, verspekuliert. Ein hochdotiertes Pokerturnier in Montenegro soll ihm das Cash zurückbringen. Bonds Auftrag ist klar: Er soll Le Chiffre bei dem Spiel besiegen und so endgültig ruinieren. Und damit er mit den 15 Millionen Pfund, die ihm die Regierung dafür anvertraut, auch sorgfältig umgeht, stellt ihm das Schatzamt die smarte und attraktive Vesper Lynd (Eva Green) als Aufpasserin zur Seite …





Kritik/Meinung zum Film

Schluss mit Witzfiguren, die die Welt beherrschen wollen, mit Altherrenspäßen, mit überzogenen Machosprüchen: Der Neustart des Bond-Franchise ist ruppig, rasant, brutal, aber nicht ohne Humor.

Die Geschichte basiert übrigens auf dem allerersten Bond-Roman „Casino Royale“ von Ian Fleming aus dem Jahr 1953.

Nach dem Abgang von Pierce Brosnan im Vorgänger „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ (2002), übernahm in „James Bond 007: Casino Royale“ anno 2006 erstmals Daniel Craig als neuer Bond-Hauptdarsteller. Nachdem der Brite anfangs auf heftigen Widerstand stieß (u. a. verschrien als Spargeltarzan), waren spätestens beim Abspann Kritiker und Fans gleichermaßen begeistert von seiner Darstellung des kultigen Geheimagenten 007. Gelobt wurde v. a. der Fakt, dass Bond seine „versnobte Eleganz“ genommen und dafür eine „draufgängerische Sportlichkeit“ gegeben wurde.

Dem Publikum gefiel’s und mit einem weltweiten Einspielergebnis von 616,5 Millionen USD knackte „James Bond 007: Casino Royale“ (2006) direkt einen neuen Bond-Rekord: Nicht nur durchbrach der Film als erster der Bond-Reihe die 600-Millionen-Dollar-Marke am Box Office, sondern ließ auch den bisherigen Spitzenreiter „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ und dessen Einspiel von 431,9 Millionen USD ganz schön alt aussehen!

Fun-Fact: Regisseur Martin Campbell inszenierte 2002 auch bereits Pierce Brosnan Einstandsmission „James Bond 007 – GoldenEye“.

Bond-Film Nummer 22 hört auf den Namen „James Bond 007: Ein Quantum Trost“ und kam 2008 in die Kinos.





„James Bond 007: Casino Royale“ – jetzt für daheim kaufen!

Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!