Die wichtigsten Infos zum Film „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „Indiana Jones und der Tempel des Todes“

Trailer von „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984) © Video: Paramount Pictures / Lucasfilm Ltd. / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Indiana Jones and the Temple of Doom

Indiana Jones and the Temple of Doom Entstehungsjahr: 1984

1984 Produktionsland: USA

USA Regie: Steven Spielberg

Steven Spielberg Genre: Abenteuer, Action

Abenteuer, Action Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 333,1 Millionen USD

333,1 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,5/10 *

7,5/10 * Kapitel in der „Indiana Jones“-Filmreihe: Teil 2 von 5

Teil 2 von 5 Thematische Zugehörigkeit: Indiana Jones





„Indiana Jones und der Tempel des Todes“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Harrison Ford als Dr. Henry „Indiana“ Jones Jr.

als Dr. Henry „Indiana“ Jones Jr. Kate Capshaw als Wilhelmina „Willie“ Scott

als Wilhelmina „Willie“ Scott Jonathan Ke Quan als Short „Shorty“ Round

als Short „Shorty“ Round Amrish Puri als Mola Ram

als Mola Ram Roshan Seth als Premierminister Chattar Lal

als Premierminister Chattar Lal Philip Stone als Captain Blumburtt

als Captain Blumburtt Roy Chiao als Lao Che

als Lao Che David Yip als Wu Han

als Wu Han Ric Young als Kao Kan

als Kao Kan Chua Kah Joo als Chen

als Chen Dan Aykroyd als Weber





Inhaltsangabe von „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ – worum es in dem Film geht?

In einem Nachtclub in Shanghai kann Archäologe Indiana Jones (Harrison Ford) dank der Hilfe der Sängerin Wilhelmina „Willie“ Scott (Kate Capshaw) und des vorlauten chinesischen Knirpses „Shorty“ (Jonathan Ke Quan) nur knapp dem Gifttod entrinnen. Doch die Flucht nach Delhi geht schief: Gerade noch rechtzeitig springen die drei aus dem Flugzeug, das die Ganovenpiloten auf einen Berg zusteuern. So landen sie unfreiwillig in einem indischen Dschungeldorf, dessen Einwohner um ihre verschleppten Kinder weinen. Zudem wurde der heilige Sankara-Stein entwendet, der das Dorf beschützt – seither gibt es im Brunnen kein Wasser mehr. Die Spur führt ins Schloss des Maharadschas und zu einer blutrünstigen Sekte, die selbst vor Menschenopfern nicht zurückschreckt …





Kritik/Meinung zum Film

Im zweiten Teil der kultigen „Indiana Jones“-Reihe stehen schriller Humor und haarsträubende Action im Kontrast zu düster-gruseligen Sequenzen.

Drei Jahre nach dem Überraschungshit „Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981 schwappte der erste „Indiana Jones“-Film weltweit 389,9 Millionen USD in die Kinokassen!) gelang es „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ beinahe, den Erfolg des Erstlingswerks zu übertrumpfen: Mit einem globalen Einspielergebnis von 333,1 Millionen USD muss sich der Film tatsächlich nicht verstecken – überhaupt wenn man diese Zahlen inflationsbereinigt.

Bei der Oscarverleihung 1985 war „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ für zwei Academy Awards in den Kategorien „Beste Filmmusik“ (für Komponist John Williams) und „Beste visuelle Effekte“ nominiert – am Ende des Abends ging der Film mit dem „Effekte-Oscar“ nach Hause.

1989 folgte mit „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ der vermeintlich letzte Teil der ursprünglich als Trilogie geplanten „Indiana Jones“-Saga.





„Indiana Jones und der Tempel des Todes“ – jetzt für daheim kaufen!

„Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

Weitere Artikel zum Thema „Indiana Jones“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!