Trailer von „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“

Trailer von „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ (2008) © Video: Paramount Pictures / Lucasfilm Ltd. / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull Entstehungsjahr: 2008

2008 Produktionsland: USA

USA Regie: Steven Spielberg

Steven Spielberg Genre: Abenteuer, Action

Abenteuer, Action Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 790,7 Millionen USD

790,7 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,2/10 *

6,2/10 * Kapitel in der „Indiana Jones“-Filmreihe: Teil 4 von 5

Teil 4 von 5 Thematische Zugehörigkeit: Indiana Jones





„Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ (2008) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ – worum es in dem Film geht?

Die 1950er, zur Zeit des Kalten Kriegs: Hobbyarchäologe Dr. Henry Indiana Jones (Harrison Ford) bekommt es mit Sowjet-Amazone Irina Spalko (Cate Blanchett) zu tun, Stalins Frau fürs Grobe, die auf ein mumifiziertes Alien (!) in Area 51 scharf ist. Zwar kann er der humorlosen Dame zunächst entkommen, fad wird dem Mann mit Fedora-Hut aber nicht. Schuld daran ist Jungspund Mutt (Shia LaBeouf), der Indy informiert, dass dessen alter Freund Professor Oxley (John Hurt) verschwunden ist. Die Sache hat offensichtlich etwas mit einem mysteriösen Kristallschädel zu tun. Rasch ist Indys Neugier geweckt, und er macht sich mit Mutt auf die Suche nach Oxley, die die beiden nach Südamerika führt …





Kritik/Meinung zum Film

19 Jahre nach „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989) gönnte Regisseur Steven Spielberg seinem Kult-Helden Indiana Jones ein überraschendes Comeback auf der Kinoleinwand. Überraschend deswegen, weil die „Indiana Jones“-Saga ursprünglich als Trilogie ausgelegt war und als abgeschlossen galt.

„Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ (2008) bietet nette Anspielungen auf die drei Vorgänger der 80er-Jahre und hat fetzige, wenngleich auch irrsinnige Actionsequenzen (Indy verschanzt sich in einem Kühlschrank um der Explosion einer Atombombe zu entgehen!). Das Finale wirkt überfrachtet und wartet u. a. mit Aliens auf, die so gar nicht in das Bild der klassischen Abenteuer-Saga passen und besser bei „Star Wars“ aufgehoben wären.

Mit einem weltweiten Einspiel von 790,7 Millionen USD überzeugte „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ dafür am Box Office und markiert den bis dato finanziell erfolgreichsten Teil der „Indiana Jones“-Reihe.

Bei den BAFTA-Awards 2009 war „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ in der Kategorie „Beste visuelle Effekte“ nominiert. Bei den Academy Awards gab es keine Oscar-Nominierungen – eine Premiere für die „Indiana Jones“-Saga, bei der bisher noch jeder Ableger mit zumindest einem Oscar geehrt wurde!

Am 29. Juni 2023 soll der finale fünfte Teil „Indiana Jones und der Ruf des Schicksals“ in die österreichischen Kinos kommen.





*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!