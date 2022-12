Die wichtigsten Infos zum Film „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“

Trailer von „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / 1492 Pictures / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Harry Potter and the Chamber of Secrets

Harry Potter and the Chamber of Secrets Entstehungsjahr: 2002

2002 Produktionsland: GBR, USA

GBR, USA Regie: Chris Columbus

Chris Columbus Genre: Fantasy, Abenteuer

Fantasy, Abenteuer Altersfreigabe: ab 6 Jahren (FSK)

ab 6 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 902,7 Millionen USD

902,7 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,4/10 *

7,4/10 * Kapitel in der „Harry Potter“-Filmreihe: Teil 2 von 8

Teil 2 von 8 Thematische Zugehörigkeit: J. K. Rowling, Wizarding World, Potterverse





„Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ – worum es in dem Film geht?

Im zweiten Teil der J.-K.-Rowling-Bestseller-Adaption sind die Sommerferien bei den nervigen Dursleys fast vorbei, als Harry (Daniel Radcliffe) Besuch von Hauself Dobby bekommt. Er warnt Potter davor, nach Hogwarts zurückzukehren, weil ihm dort großes Unheil drohe. Allen Warnungen zum Trotz, kehrt Harry trotzdem zurück. Und prompt kriegen er und seine Freunde Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) Probleme, denn in der renommierten Schule für Hexerei und Zauberei halten Angst und Schrecken Einzug. Finstere Mächte haben es auf jene Schüler abgesehen, die trotz ihrer Zauberkräfte aus sogenannten „Muggel-Familien“ stammen – also ganz normale Eltern haben, so wie auch Hermine. Irgendjemand oder irgendetwas lauert diesen Kids auf, versteinert sie und schmiert mit Blut Drohungen an die Wände, die die Öffnung der sagenumwobenen Kammer des Schreckens ankündigen. Ob der verdächtige Professor Lockhart (Kenneth Branagh) mehr darüber weiß?





Kritik/Meinung zum Film

Der zweite Teil der „Harry Potter“-Filmreihe schlägt bereits eine düstere Richtung ein und wartet mit temporeicher Action auf. Highlights: Brit-Schauspieler und Regisseur Kenneth Branagh als Professor Lockhart, die turbulente Fahrt in einem fliegenden Ford Anglia, die Flucht vor den Spinnen im Verbotenen Wald und natürlich der herzige Hauself Dobby.

Auch der zweite „Harry Potter“-Film nach „Harry Potter und der Stein der Weisen“ (2001) punktete beim Zielpublikum und spülte weltweit 902,7 Millionen USD in die Kinokassen!

Bei den BAFTA-Awards 2003 war „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ in den drei Kategorien „Bestes Szenenbild“, „Bester Ton“ und „Beste visuelle Effekte“ nominiert.

2004 folgte „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“.





„Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ – jetzt für daheim kaufen!

„Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

„Harry Potter“ (Complete Collection mit allen 8 Filmen) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Harry Potter“ (Complete Collection mit allen 8 Filmen) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

„Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ von Autorin Joanne K. Rowling gibt es hier als Buch zu kaufen **





Bücher und Filme: alle „Harry Potter“-Abenteuer & Spin-offs im Überblick!

Mit ihren „Harry Potter“-Romanen prägte die britische Schriftstellerin Joanne K. Rowling Ende der 90er-Jahre bzw. Anfang der 2000er-Jahre eine ganze Generation. Bis heute erfreuen sich Jung und Alt an den Abenteuern des Zauberschülers und auch die Spin-off-Reihe „Phantastische Tierwesen“ kommt beim Publikum gut an. Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Filme und Bücher zum sogenannten „Potterverse“ zählen:

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!