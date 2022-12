Die wichtigsten Infos zum Film „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ (2011) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“

Trailer von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ (2011) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2

Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 Entstehungsjahr: 2011

2011 Produktionsland: GBR, USA

GBR, USA Regie: David Yates

David Yates Genre: Fantasy, Abenteuer

Fantasy, Abenteuer Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 1,342 Milliarden USD

1,342 Milliarden USD IMDb-Bewertung: 8,1/10 *

8,1/10 * Kapitel in der „Harry Potter“-Filmreihe: Teil 8 von 8

Teil 8 von 8 Thematische Zugehörigkeit: J. K. Rowling, Wizarding World, Potterverse





„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ (2011) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ – worum es in dem Film geht?

Der Kampf Gut gegen Böse in der Welt der Zauberer neigt sich dem Ende zu: Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermine Granger (Emma Watson) und Ron Weasley (Rupert Grint) suchen immer noch die Horkruxe, in denen jeweils Teile von Lord Voldemorts (Ralph Fiennes) Seele gespeichert sind, um diese und damit auch den teuflischen Magier zu vernichten. Die Jagd führt sie schließlich zurück nach Hogwarts, wo sich der letzte Horkrux befindet. Indes bläst Voldemort mit seiner Todesser-Armee zum entscheidenden Kampf mit seinem Erzfeind. Am Schulgelände kommt es schließlich zum ultimativen Endkampf, bei dem sich die gesamte Schüler- und Lehrerschaft von Hogwarts mit vereinten Kräften den Bösen stellt …





Kritik/Meinung zum Film

Mit dem achten und letzten Film der „Harry Potter“-Saga (die weltweit insgesamt über 7,8 Milliarden Dollar lukrierte!) endete nach einem Jahrzehnt etwas Einzigartiges.

Regisseur David Yates, der mit „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ bereits sein viertes „Harry Potter“-Abenteuer inszenierte (von ihm stammen auch die ersten drei Teile des Potter-Spin-offs „Phantastische Tierwesen“), macht alles richtig und gibt den Fans das, was sie erwarten. Der ultimative Kampf Gut gegen Böse ist rasant, emotional, spannend. Und am Ende ist man auch traurig, dass die filmische Reise mit Harry & Co nun zu Ende ist.

Summa summarum endete die „Harry Potter“-Saga mit einem Knall, der heute noch nicht gänzlich verhallt ist und mit Ausnahme der „Star Wars“-Filme und der „Herr der Ringe“-Reihe kein weiteres mal in dieser Form vernommen wurde.

Das gigantische Einspielergebnis von 1,342 Milliarden USD verdeutlicht, welch eine Ära mit diesem Film zu Ende gegangen ist!

Darüber hinaus wurde „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ bei den 84. Academy Awards im Jahr 2012 auch für drei Oscars in den Kategorien „Bestes Szenenbild“, „Bestes Make-Up“ und „Beste visuelle Effekte“ nominiert. Bei den BAFTA-Awards im selben Jahr gab es vier Nominierungen, gewonnen wurde die Auszeichnung für „Beste visuelle Effekte“.

Zwar ging die „Harry Potter“-Saga mit diesem Film zu Ende, 2016 folgte mit „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ jedoch der erste Teil des Spin-offs „Phantastische Tierwesen“, basierend auf dem gleichnamigen, fiktiven „Lehrbuch“ von J. K. Rowling, das zeitlich 70 Jahre vor den Ereignissen der „Harry Potter“-Filme angesiedelt ist.





„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ – jetzt für daheim kaufen!

„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ (2011) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ (2011) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

„Harry Potter“ (Complete Collection mit allen 8 Filmen) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Harry Potter“ (Complete Collection mit allen 8 Filmen) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ von Autorin Joanne K. Rowling gibt es hier als Buch zu kaufen **





Bücher und Filme: alle „Harry Potter“-Abenteuer & Spin-offs im Überblick!

Mit ihren „Harry Potter“-Romanen prägte die britische Schriftstellerin Joanne K. Rowling Ende der 90er-Jahre bzw. Anfang der 2000er-Jahre eine ganze Generation. Bis heute erfreuen sich Jung und Alt an den Abenteuern des Zauberschülers und auch die Spin-off-Reihe „Phantastische Tierwesen“ kommt beim Publikum gut an. Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Filme und Bücher zum sogenannten „Potterverse“ zählen:

Weitere Artikel zum Thema „Harry Potter“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!