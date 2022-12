Die wichtigsten Infos zum Film „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ (2010) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“

Trailer von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ (2010) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1

Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 Entstehungsjahr: 2010

2010 Produktionsland: GBR, USA

GBR, USA Regie: David Yates

David Yates Genre: Fantasy, Abenteuer

Fantasy, Abenteuer Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 977,1 Millionen USD

977,1 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,7/10 *

7,7/10 * Kapitel in der „Harry Potter“-Filmreihe: Teil 7 von 8

Teil 7 von 8 Thematische Zugehörigkeit: J. K. Rowling, Wizarding World, Potterverse





„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ (2010) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ – worum es in dem Film geht?

Seit dem Mord an Hogwarts-Direktor Dumbledore (Michael Gambon), Harrys (Daniel Radcliffe) väterlichem Mentor, ist nichts mehr, wie es war. So unbeschwert wie zu Beginn vor zehn Jahren geht’s längst nicht mehr zu. Es herrscht Krieg: Lord Voldemort (Ralph Fiennes) und seine Getreuen reißen die Macht an sich, beherrschen bald Hogwarts und das Ministerium für Zauberei und bringen Verwüstung und Terror über Zauberer- und Muggel-Welt. Zudem erlassen sie Rassengesetze und beginnen die Bevölkerung in Magier- und Muggel-Geborene zu teilen. Harry, der in wenigen Tagen seinen 17. Geburtstag feiert, wird offiziell zum „Unerwünschten Nr. 1“ erklärt. Ihm, Hermine (Emma Watson) und Ron (Rupert Grint) bleibt nur die Flucht. Nun gilt es für sie, die Horkruxe, jene magischen Gegenstände, in denen Voldemort Teile seiner Seele versteckt hat, aufzuspüren und zu zerstören. Doch die Suche nach den Artefakten entwickelt sich für das Trio zum Himmelfahrtskommando …





Kritik/Meinung zum Film

David Yates führt seit „Harry Potter und der Orden des Phönix“ bei der Zaubersaga Regie (von ihm kommen übrigens auch die drei ersten „Phantastischen Tierwesen“-Filme) und inszenierte mit

„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ das bisher düsterste und werkgetreueste „Harry Potter“-Abenteuer.

Der Film hebt spannend an, endet aber ohne echten Höhepunkt. Letzterer folgt natürlich erst im großen Finale „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“, das bereits im Jahr darauf in die Kinos kam!

Wie nicht anders zu erwarten, stürmten die Fans in Scharen in die Kinos und sorgten dafür, dass „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ weltweit mit einem fantastischen Einspielergebnis von 977,1 Millionen USD zu Buche schlug!

Bei der Oscarverleihung 2011 war „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ in den beiden Kategorien „Bestes Szenenbild“ und „Beste visuelle Effekte“ für zwei Academy Awards nominiert. Bei den BAFTA-Awards im selben Jahr gab es Nominierungen in den Kategorien „Beste visuelle Effekte“ sowie „Beste Maske“.





„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ – jetzt für daheim kaufen!

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!