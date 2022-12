Die wichtigsten Infos zum Film „Harry Potter und der Halbblutprinz“ (2009) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Harry Potter und der Halbblutprinz“

Steckbrief

Originaltitel: Harry Potter and the Half-Blood Prince

Harry Potter and the Half-Blood Prince Entstehungsjahr: 2009

2009 Produktionsland: GBR, USA

GBR, USA Regie: David Yates

David Yates Genre: Fantasy, Abenteuer

Fantasy, Abenteuer Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 934,5 Millionen USD

934,5 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,6/10 *

7,6/10 * Kapitel in der „Harry Potter“-Filmreihe: Teil 6 von 8

„Harry Potter und der Halbblutprinz“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Harry Potter und der Halbblutprinz“ (2009) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Harry Potter und der Halbblutprinz“ – worum es in dem Film geht?

Als die Todesser gleich zu Beginn zerstörerisch in London einfallen und Zauberstabmacher Mr. Ollivander (John Hurt) entführen, steht fest: Lord Voldemort (Ralph Fiennes) versetzt nicht nur die Zauberwelt in Angst und Schrecken, sondern gibt auch der „Muggel-Welt“, also der Welt der Menschen, ein Zeichen. Da Harry Potter (Daniel Radcliffe) laut einer Prophezeiung der Einzige ist, der den Schwarzmagier besiegen kann, beschließt Higwarts-Direktor Dumbledore (Michael Gambon), nicht weiter allein, sondern mit seinem nickelbebrillten Schüler Nachforschungen über die Vergangenheit von Tom Riddle anzustellen. Es geht um die Zeit, bevor dieser Lord Voldemort wurde. Dumbledore zeigt Harry in seinem „Denkarium“ Erinnerungen, die Zug um Zug ein furchtbares Geheimnis lüften. Zudem spielen die Hormone der Teenager verrückt: Ron (Rupert Grint) verguckt sich in Lavender Brown und mutiert unfreiwillig zum Macho, sehr zum Ärger von Hermine (Emma Watson), und auch zwischen Rons Schwester Ginny Weasley (Bonnie Wright) und Harry funkt’s …





Kritik/Meinung zum Film

Die schöne, heile Hogwarts-Welt gehört in diesem fesselnd inszenierten, famos getricksten sechsten Teil der „Harry Potter“-Saga der Vergangenheit an. Harry und seine Freund:innen nehmen hier Abschied von ihrer Kindheit, es wird noch düsterer als bereits in den Teilen davor und der dunkle Lord Voldemort sorgt für allerlei Unheil.

Rund zwei Jahre mussten die Fans der magischen Filmsaga seit „Harry Potter und der Orden des Phönix“ (2007) auf ein neues Abenteuer des kultigen Zauberlehrlings warten. Wohl auch einer der Gründe dafür, warum „Harry Potter und der Halbblutprinz“ am Box Office so gut performte und weltweit 934,5 Millionen USD einspielen konnte!

„Harry Potter und der Halbblutprinz“ war bei der 82. Oscarverleihung im Jahr 2010 für einen Academy Award in der Kategorie „Beste Kamera“ nominiert. Bei den BAFTA-Awards gab es Nominierungen in den Kategorien „Bestes Szenenbild“ sowie „Beste visuelle Effekte“.

Die Handlung aus dem siebten und finalen „Harry Potter“-Buch wurde für’s Kino in zwei Kapitel aufgeteilt – was die Fans natürlich sehr freute, denn immerhin bekamen sie so einen Film mehr als erwartet und die beiden Ableger „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ (2010) und „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ (2011) wurden sogar in vergleichsweise kurzen Zeitabständen veröffentlicht!





