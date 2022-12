Die wichtigsten Infos zum Film „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ (2004) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“

Trailer von „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ (2004) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / 1492 Pictures / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Entstehungsjahr: 2004

2004 Produktionsland: GBR, USA

GBR, USA Regie: Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón Genre: Fantasy, Abenteuer

Fantasy, Abenteuer Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 797,6 Millionen USD

797,6 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,9/10 *

7,9/10 * Kapitel in der „Harry Potter“-Filmreihe: Teil 3 von 8

Teil 3 von 8 Thematische Zugehörigkeit: J. K. Rowling, Wizarding World, Potterverse





„Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ (2004) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ – worum es in dem Film geht?

Das dritte Abenteuer des Zauberlehrlings: Nachdem er die Sommerferien bei seinen unausstehlichen Verwandten, den Dursleys, verbracht und seine gemeine Tante Magda (Pam Ferris) verbotenerweise in einen Ballon verwandelt hat, fürchtet sich Harry Potter (Daniel Radcliffe) schon vor dem Schulbeginn. In Hogwarts erwarten ihn zwar keine Konsequenzen, aber eine andere schlimme Nachricht: Der gefährliche Magier Sirius Black (Gary Oldman) ist aus dem Gefängnis von Askaban ausgebrochen! Einst soll er Lord Voldemort (Ralph Fiennes) bei der Ermordung von Harrys Eltern geholfen haben. Will er nun etwa auch den jungen Zauberschüler töten?





Kritik/Meinung zum Film

Wendungsreicher und finsterer als die ersten beiden „Harry Potter“-Filme. Nachdem Regisseur Chris Columbus beim zweiten Teil („Harry Potter und die Kammer des Schreckens“) schon etwas düsterer wurde, legt Alfonso Cuarón („Gravity“) noch eine Schaufel drauf – was nicht bei allen gut ankam.

„Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ erreichte mit „nur“ 797,6 Millionen Dollar zwar das schwächste Einspielergebnis aller „Harry Potter“-Verfilmungen, doch Kritiker und Fans sind sich vielfach einig: Teil 3 ist ein Highlight der Reihe – wohl auch wegen der Einführung der Figur Sirius Black. Stimmung, Inszenierung und Plot harmonieren wirklich gut.

Bei der Verleihung der 77. Academy Awards im Jahr 2005 war „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ in den beiden Kategorien „Beste Filmmusik“ (John Williams) und „Beste visuelle Effekte“ für zwei Oscars nominiert. Darüber hinaus war der Film auch bei den BAFTA-Awards in fünf Kategorien nominiert, darunter „Bester britischer Film“.

Der vierte „Harry Potter“-Film folgte bereits im Jahr darauf: „Harry Potter und der Feuerkelch“.





Bücher und Filme: alle „Harry Potter“-Abenteuer & Spin-offs im Überblick!

Mit ihren „Harry Potter“-Romanen prägte die britische Schriftstellerin Joanne K. Rowling Ende der 90er-Jahre bzw. Anfang der 2000er-Jahre eine ganze Generation. Bis heute erfreuen sich Jung und Alt an den Abenteuern des Zauberschülers und auch die Spin-off-Reihe „Phantastische Tierwesen“ kommt beim Publikum gut an. Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Filme und Bücher zum sogenannten „Potterverse“ zählen:

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!