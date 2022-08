Die wichtigsten Infos zum Film „Guglhupfgeschwader“ (2022) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „Guglhupfgeschwader“

Trailer von „Guglhupfgeschwader“ (2022) © Video: Constantin Film Verleih / ARD Degeto / BR / YouTube





Steckbrief

Entstehungsjahr: 2022

2022 Produktionsland: DEU

DEU Regie: Ed Herzog

Ed Herzog Genre: Krimi, Komödie

Krimi, Komödie Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: noch keine Zahlen vorhanden

noch keine Zahlen vorhanden IMDb-Bewertung: noch keine Daten vorhanden

noch keine Daten vorhanden Kapitel in der Filmreihe der „Eberhofer-Krimis“: Teil 8 von 8





„Guglhupfgeschwader“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Guglhupfgeschwader“ (2022) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Guglhupfgeschwader“ – worum es in dem Film geht?

Eigentlich will Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), Dorfpolizist im verschlafenen bayerischen Niederkaltenkirchen, seine Ruhe haben und sein zehnjähriges Dienstjubiläum über sich ergehen lassen. Aber natürlich gerät er vor der Feier (für die Oma Eberhofer die titelgebenden Kuchen backt) wieder in jede Menge Turbulenzen. Erst will ihm sein Freund Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) mit Hündin Hinke-Lotta eine Freude machen – die Dreibeinerin (!) soll ihn über den Verlust des in „Kaiserschmarrndrama“ (2021) verstorbenen Ludwig hinwegtrösten. Dann gibt’s versicherungstechnische Probleme beim Hausbau. Und plötzlich steckt er mitten in einem verzwickten Fall: Die örtliche Trafik geht in Flammen auf – und mit ihr die Besitzerin, deren Sohn, der Lotto-Otto (Johannes Berzl), bleibt fassungslos zurück. Brandstiftung? Immerhin schlug kurz davor ein Projektil im Kiosk ein – ausgerechnet in Anwesenheit von Franz und Oma Eberhofer, die gerade Lottoscheine aufgeben wollen. Letztere sorgen in der Folge für große Aufregung, wie auch Rudis neue Freundin, die esoterische Theresa (Stefanie Reinsperger). Dass mit Eberhofers On-Off-Liebe Susi (Potthoff) auch nicht alles rund läuft, versteht sich von selbst …





Kritik/Meinung zum Film

Keine Frage, das Wiedersehen mit Eberhofer und Co macht Freude. Allerdings ist die mittlerweile achte Rita-Falk-Verfilmung insgesamt etwas zu überdreht geraten, viele Protagonisten agieren so exzentrisch, dass es nicht mehr schrullig, sondern gekünstelt wirkt.

Gelungen sind das eingeschobene Gangsterrap-Video mit dem vermeintlichen Lotto-Millionär Flötzinger (Daniel Christensen) und der bleihaltige (!) Showdown – der wohl auch insgesamt die actionreichste Szene aller bisherigen Eberhofer-Filme markiert. Außerdem sorgt Johannes Berzl als liebenswert-schlichter Lotto-Otto für Lacher.

Die Verfilmung des elften Buchs (freilich wieder nach Bestseller-Autorin Rita Falk) ist fix: Mit „Rehragout-Rendezvous“ soll im August 2023 der neunte „Eberhofer-Krimi“ in die Kinos kommen.





„Guglhupfgeschwader“ – jetzt für daheim kaufen!

„Guglhupfgeschwader“ von Autorin Rita Falk gibt es hier als Buch zu kaufen **





Bücher und Filme: alle „Eberhofer-Krimis“ im Überblick!

Die deutsche Krimi-Autorin Rita Falk trifft mit ihren „Eberhofer-Krimis“, die in der niederbayerischen Provinz spielen, regelmäßig ins Schwarze – die Bücher landen in den Bestsellerlisten und erfreuen Jung und Alt. Aber nicht nur die Romane sind ein Hit, auch die Filme begeistern ein Millionenpublikum! Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Filme und Bücher zur Reihe der „Eberhofer-Krimis“ zählen:

Die „Eberhofer-Krimis“ als Filme Titel Erscheinungsjahr Film Nr. Dampfnudelblues 2013 1 Winterkartoffelknödel 2014 2 Schweinskopf al dente 2016 3 Grießnockerlaffäre 2017 4 Sauerkrautkoma 2018 5 Leberkäsjunkie 2019 6 Kaiserschmarrndrama 2021 7 Guglhupfgeschwader 2022 8 Rehragout-Rendezvous 2023 9

Die „Eberhofer-Krimis“ als Bücher Titel Erscheinungsjahr Buch Nr. Winterkartoffelknödel 2010 1 Dampfnudelblues 2011 2 Schweinskopf al dente 2011 3 Grießnockerlaffäre 2012 4 Sauerkrautkoma 2013 5 Zwetschgendatschikomplott 2015 6 Leberkäsjunkie 2016 7 Weißwurstconnection 2016 8 Kaiserschmarrndrama 2018 9 Guglhupfgeschwader 2019 10 Rehragout-Rendezvous 2021 11

Weitere Artikel zum Thema „Eberhofer-Krimis“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!