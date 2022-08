Die wichtigsten Infos zum Film „Findet Dorie“ (2016) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Findet Dorie“

Trailer von „Findet Dorie“ (2016) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Finding Dory

Finding Dory Entstehungsjahr: 2016

2016 Produktionsland: USA

USA Regie: Andrew Stanton

Andrew Stanton Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 0 Jahren (FSK)

ab 0 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 1,029 Milliarden USD

1,029 Milliarden USD IMDb-Bewertung: 7,3/10 *

7,3/10 * Kapitel in der „Findet Nemo“-Filmreihe: Teil 2 von 2

Teil 2 von 2 Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„Findet Dorie“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Findet Dorie“ (2016) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Ellen DeGeneres als Dorie / Deutsche Stimme: Anke Engelke

als Dorie / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Albert Brooks als Marlin / Deutsche Stimme: Christian Tramitz

als Marlin / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Hayden Rolence als Nemo / Deutsche Stimme: Vicco Clarén

als Nemo / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Diane Keaton als Jenny / Deutsche Stimme: Elisabeth Günther

als Jenny / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Eugene Levy als Charlie / Deutsche Stimme: Oliver Siebeck

als Charlie / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Ty Burrell als Bailey / Deutsche Stimme: Axel Malzacher

als Bailey / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Kaitlin Olson als Destiny / Deutsche Stimme: Rubina Nath

als Destiny / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Ed O’Neill als Hank / Deutsche Stimme: Roland Hemmo

als Hank / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Willem Dafoe als Khan / Deutsche Stimme: Martin Umbach

als Khan / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Brad Garrett als Puff / Deutsche Stimme: Stefan Fredrich

als Puff / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Allison Janney als Bella / Deutsche Stimme: Peggy Sander

als Bella / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Austin Pendleton als Sushi / Deutsche Stimme: Claus Brockmeyer

als Sushi / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Stephen Root als Blubbel / Deutsche Stimme: Kai Taschner

als Blubbel / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Vicki Lewis als Lee (und Luv) / Deutsche Stimme: Marina Köhler

als Lee (und Luv) / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jerome Ranft als Jacques / Deutsche Stimme: Frank Lenart

als Jacques / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Andrew Stanton als Crush / Deutsche Stimme: Udo Wachtveitl

als Crush / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Bennett Dammann als Racker / Deutsche Stimme: Claude Albert Heinrich





Inhaltsangabe von „Findet Dorie“ – worum es in dem Film geht?

Wie schon aus „Findet Nemo“ (2003) bekannt, leidet Paletten-Doktorfischdame Dorie sehr unter ihrem Kurzzeitgedächtnis. Eines Tages hat sie plötzlich einen Erinnerungsblitz: Ihre Eltern fallen ihr ein, und dass die zwei nicht die leiseste Ahnung haben, wo ihre Tochter steckt! Der zweite Erinnerungsfetzen, der Dorie im Hirn herumspukt, ist der Ausdruck „Juwel von Morro Bay“. Mehr zwar nicht, aber genug, um sich mit Clownfisch-Papa Marlin und dessen Sohn Nemo in Bewegung zu setzen und auf dem Rücken von Schildkröte Crush per Meeresströmung nach Kalifornien zu schwimmen. Nach einem Streit trennt sich das Trio, Dorie landet in einem Meeresbiologischen Institut – dem Juwel von Morro Bay! Dort sucht sie nach ihrer Familie und trifft auf Oktopus Hank, der lieber in einem Aquarium leben will, als sich mit einem Tentakel weniger wieder ins Meer hinauszuwagen …





Kritik/Meinung zum Film

Erzählt wird, wie beim renommierten Animationsstudio Pixar üblich, mit viel Gefühl und Witz und so, dass sowohl die Kleinen als auch die Erwachsenen ihren Spaß haben. Ein schöner Familienfilm.

Auch wenn „Findet Dorie“ die Qualität des Originals nicht ganz erreicht, dem Publikum gefiel’s: weltweit klingelten die Kinokassen und das Unterwasser-Abenteuer spülte gigantische 1,029 Milliarden USD ins Box Office. Nach „Toy Story 3“ (2010) nun also der zweite Pixar-Film, der die Milliardengrenze durchbrechen konnte!

Oscar-Nominierungen gab es keine – wie zuvor selten aber doch der Fall bei Pixar (nämlich bei „Cars 2“, „Die Monster Uni“ und „Arlo & Spot“). Dafür bekam „Findet Dorie“ u. a. Preise und Auszeichnungen bei den BAFTA Awards, den Annie Awards, den Satellite Awards sowie den Satellite Awards (Auszeichnung als „Bester Animationsfilm“).

2017 feierte „Cars 3: Evolution“ als 18. abendfüllender Pixar-Film seine Premiere in den Kinos – die Fortsetzung der beiden Auto-Animationsfilme „Cars“ (2006) und „Cars 2“ (2011).





„Findet Dorie“ – jetzt für daheim kaufen!

Pixar: Alle Filme des Animationsstudios im Überblick!

Die Filme der Pixar Animation Studios zählen nicht nur zu den bekanntesten und beliebtesten Animationsfilmen am gesamten Markt, sie sind in ihrer Gesamtheit auch die finanziell erfolgreichsten! Das Publikum, egal ob Jung oder Alt, ist sich einig: ein Pixar-Film lohnt sich immer! Wer die Werke der amerikanischen Filmschmiede – die sich übrigens im Besitz der Walt Disney Company befindet – noch nicht kennen sollte, kann sich mit dieser Tabelle einen schnellen Überblick des vollständigen Repertoires verschaffen:

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!