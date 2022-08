© YouTube (Screenshot aus Trailer zu Die Unglaublichen – The Incredibles / Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios)

Szene aus dem Film „Die Unglaublichen – The Incredibles“ (2004)

„Die Unglaublichen – The Incredibles“ (2004)

Die wichtigsten Infos zum Film „Die Unglaublichen – The Incredibles“ (2004) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Die Unglaublichen – The Incredibles“

Trailer von „Die Unglaublichen – The Incredibles“ (2004) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: The Incredibles

The Incredibles Entstehungsjahr: 2004

2004 Produktionsland: USA

USA Regie: Brad Bird

Brad Bird Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 6 Jahren (FSK)

ab 6 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 631,6 Millionen USD

631,6 Millionen USD IMDb-Bewertung: 8,0/10 *

8,0/10 * Kapitel in der „Die Unglaublichen“-Filmreihe: Teil 1 von 2

Teil 1 von 2 Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„Die Unglaublichen – The Incredibles“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Die Unglaublichen – The Incredibles“ (2004) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Craig T. Nelson als Bob Parr / Mr. Incredible // Deutsche Stimme: Markus Maria Profitlich

als Bob Parr / Mr. Incredible // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Holly Hunter als Helen Parr / Elastigirl // Deutsche Stimme: Katrin Fröhlich

als Helen Parr / Elastigirl // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Sarah Vowell als Violetta Parr // Deutsche Stimme: Felicitas Woll

als Violetta Parr // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Spencer Fox als Robert „Flash“ Parr // Deutsche Stimme: Marco Iannotta

als Robert „Flash“ Parr // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Samuel L. Jackson als Lucius Best / Frozone // Deutsche Stimme: Kai Pflaume

als Lucius Best / Frozone // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jason Lee als Buddy Pine / Incredi-Boy / Syndrome // Deutsche Stimme: Manuel Straube

als Buddy Pine / Incredi-Boy / Syndrome // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Dominique Louis als Bomb Voyage // Deutsche Stimme: Patrick Osmond

als Bomb Voyage // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jean Sincere als Mrs. Hogenson // Deutsche Stimme: Margit Weinert

als Mrs. Hogenson // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Elizabeth Peña als Mirage // Deutsche Stimme: Barbara Schöneberger

als Mirage // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Wallace Shawn als Gilbert Huph // Deutsche Stimme: Herbert Feuerstein

als Gilbert Huph // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Bud Luckey als Rick Dicker // Deutsche Stimme: Norbert Gastell

als Rick Dicker // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Brad Bird als Edna „E“ Mode // Deutsche Stimme: Mechthild Großmann





Inhaltsangabe von „Die Unglaublichen – The Incredibles“ – worum es in dem Film geht?

Bob Parr aka „Mr. Incredible“ ist ein Superheld à la Superman. In Helen bzw. ihrem Alter Ego „Elastigirl“ findet er die Liebe seines Lebens, und kurz drauf erfreut sich das Superheldenehepaar an drei prachtvollen Kids, die wie Mami und Papi mit Superkräften gesegnet sind: Tochter Violet kann sich unsichtbar machen, Sohn Dash ist superschnell, und auch Baby Jack Jack hat bereits einiges drauf. Alles bestens, bis das Familienoberhaupt einem Selbstmörder das Leben rettet und dieser ihn daraufhin verklagt. Eine Flut an Klagen gegen Superhelden ist die Folge und zwingt die Regierung zum Handeln. Superhelden soll Immunität gewährt werden, sofern sie ein „normales“ Leben führen. Jahre später ist Mr. Incredible – gut getarnt hinter wachsendem Bauchansatz – Angestellter einer Versicherung, während sich Ehefrau Helen im Vorstadthaus um den Nachwuchs kümmert. Doch Bob ist unglücklich mit seinem öden Dasein. Als ihm eine Geheimorganisation einen Agentenjob anbietet und ihn für eine Mission auf eine Tropeninsel entsendet, auf der der schurkische „Snydrome“ sein Lager aufgeschlagen hat, akzeptiert er sofort und tauscht Bürohengst-Hemd gegen Spandex-Klamotten …





Kritik/Meinung zum Film

In ihrem hinreißend komischen sechsten Langfilm verwendeten die Animationskünstler von Pixar erstmals nur menschliche Figuren – bis dato wurden Spielzeuge zum Leben erweckt (siehe „Toy Story“ und „Toy Story 2“), mit Monstermythen aufgeräumt („Die Monster AG“) und Insekten sowie Fischen atemberaubende Abenteuer aufgedichtet („Das große Krabbeln“ und „Findet Nemo“).

„Die Unglaublichen – The Incredibles“ strotzt vor originellen Ideen und begeistert mit Witz, Action und Filmzitaten. Mit „Die Unglaublichen 2“ kam 2018 eine Fortsetzung in die Kinos.

International lukrierten die Superhelden 631,6 Millionen USD – zwar nicht so viel wie der Vorgänger-Hit „Findet Nemo“ (weltweites Einspiel: 940,3 Millionen USD), aber immer noch genug, um „Die Unglaublichen – The Incredibles“ zum damaligen Zeitpunkt zum finanziell zweiterfolgreichsten Pixar-Film zu küren.

Bei der Oscarverleihung 2005 war „Die Unglaublichen – The Incredibles“ in insgesamt vier Kategorien nominiert („Bester animierter Spielfilm“, „Bester Tonschnitt“, „Bestes Originaldrehbuch“ und „Bester Ton“), wobei der Film schlussendlich die Academy Awards für „Bester animierter Spielfilm“ sowie „Bester Tonschnitt“ abräumen konnte.

2006 kam mit „Cars“ der siebte Pixar-Film in die Kinos.





*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis" von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com.