Die wichtigsten Infos zum Film „Die Unglaublichen 2“ (2018) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Die Unglaublichen 2“

Trailer von „Die Unglaublichen 2“ (2018) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Incredibles 2

Incredibles 2 Entstehungsjahr: 2018

2018 Produktionsland: USA

USA Regie: Brad Bird

Brad Bird Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 6 Jahren (FSK)

ab 6 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 1,243 Milliarden USD

1,243 Milliarden USD IMDb-Bewertung: 7,6/10 *

7,6/10 * Kapitel in der „Die Unglaublichen“-Filmreihe: Teil 2 von 2

Teil 2 von 2 Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„Die Unglaublichen 2“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Die Unglaublichen 2“ (2018) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Holly Hunter als Helen Parr / Elastigirl // Deutsche Stimme: Katrin Fröhlich

als Helen Parr / Elastigirl // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Craig T. Nelson als Bob Parr / Mr. Incredible // Deutsche Stimme: Markus Maria Profitlich

als Bob Parr / Mr. Incredible // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Sarah Vowell als Violetta Parr // Deutsche Stimme: Emilia Schüle

als Violetta Parr // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Huck Milner als Robert „Flash“ Parr // Deutsche Stimme: Dominik Schneider

als Robert „Flash“ Parr // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Eli Fucile als Jack-Jack Parr // Deutsche Stimme: Sabine Bohlmann

als Jack-Jack Parr // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Samuel L. Jackson als Lucius Best / Frozone // Deutsche Stimme: Jan Odle

als Lucius Best / Frozone // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Brad Bird als Edna „E“ Mode // Deutsche Stimme: Mechthild Großmann

als Edna „E“ Mode // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jonathan Banks als Rick Dicker // Deutsche Stimme: Holger Schwiers

als Rick Dicker // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Bob Odenkirk als Winston Deavor // Deutsche Stimme: Jakob Riedl

als Winston Deavor // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Catherine Keener als Evelyn Deavor // Deutsche Stimme: Tanja Geke

als Evelyn Deavor // Deutsche Stimme: Stimme im Original: Sophia Bush als Karen / Voyd // Deutsche Stimme: Lea Kalbhenn

als Karen / Voyd // Deutsche Stimme: Stimme im Original: John Ratzenberger als Tunnelgräber / Deutsche Stimme: Thomas Rauscher

als Tunnelgräber / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Phil LaMarr als HeLectrix / Deutsche Stimme: Riccardo Simonetti





Inhaltsangabe von „Die Unglaublichen 2“ – worum es in dem Film geht?

Da ist sie wieder, die unglaubliche Familie Parr. Sage und schreibe 14 Jahre sind vergangen, seit die Superhelden mit einem Cliffhanger ihren ersten Film („Die Unglaublichen – The Incredibles“) beendeten. Die Fortsetzung hebt genau dort an, wo ihr erstes Abenteuer 2004 endete: auf dem Parkplatz eines Sportstadions. Der „Tunnelgräber“ sorgt für Chaos. Ihn gilt es zu stoppen – auch wenn Superhelden nach wie vor per Definition illegal sind. Gemeinsam gelingt den Parrs das auch. Die Verwüstungen in der Stadt sind jedoch so groß, dass das Superhelden-Schutzprogramm für sie eingestellt wird. Da treten Tycoon Winston Deavor und seine Schwester Evelyn mit einem Angebot an sie heran: Mithilfe einer Kampagne wollen sie die Superhelden rehabilitieren. Dafür soll Mama Helen aka Elastigirl mit einer Körperkamera ausgestattet zum Medienstar aufgebaut werden. Papa Bob alias Mr. Incredible soll sich inzwischen zurückhalten und um die gemeinsamen Kinder kümmern …





Kritik/Meinung zum Film

Stilistisch toll umgesetztes Sequel des Pixar-Hits von 2004, das mit originellem Plot, famoser Retro-Ästhetik, zum Zerkugeln lustigen Slapstick-Einlagen und technisch atemberaubend choreografierten Kampfszenen punktet. Vielleicht sogar besser als das originale „Die Unglaublichen – The Incredibles“!

War das Superhelden-Genre anno 2004 quasi erst im Kommen (Sam Raimis ersten „Spider-Man“-Abenteuern, den „X-Men“-Filmen und nicht zuletzt Christopher Nolans großartiger „Dark Knight“-Saga sei’s gedankt!), war es 2018 bestimmt ein mutiges Unterfangen, inmitten der Hochkonjunktur des Marvel Cinematic Universe (MCU) einen animierten Superheldenfilm in die Kinos zu bringen und im selben Jahr mit „Black Panther“ (Einspiel: 1,348 Milliarden USD), „Avengers: Infinity War“ (Einspiel: 2,048 Milliarden USD) und „Ant-Man and the Wasp“ (Einspiel: 622,7 Millionen USD) zu konkurrieren. Doch das Publikum zeigte sich alles andere als übersättigt und war froh, nach 14 Jahren endlich eine Fortsetzung des Pixar-Klassikers „Die Unglaublichen – The Incredibles“ aufgewartet zu bekommen.

Die Belohnung für den Mut offenbarte sich schließlich am Box Office: Mit einem weltweiten Einspielergebnis von unglaublichen 1,243 Milliarden USD (!) katapultierte sich „Die Unglaublichen 2“ an die Spitze der Pixar-Charts und wurde zum bis dato erfolgreichsten Film des renommierten Animationsstudios! Amtierender Spitzenreiter war bis zu diesem Zeitpunkt die Unterwasser-Animation „Findet Dorie“ (2016), die langersehnte Fortsetzung von „Findet Nemo“ (2003).

Bei der Oscarverleihung 2019 war „Die Unglaublichen 2“ in der Kategorie „Bester Animationsfilm“ nominiert – der Academy Award sollte am Ende jedoch an „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ gehen.

Mit „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ kam 2019 der 21. Pixar-Film in die Kinos – und damit, nach „Toy Story“ (1995), „Toy Story 2“ (1999) und „Toy Story 3“ (2010), völlig unerwartet ein vierter Ableger der „Toy Story“-Saga!





Pixar: Alle Filme des Animationsstudios im Überblick!

Die Filme der Pixar Animation Studios zählen nicht nur zu den bekanntesten und beliebtesten Animationsfilmen am gesamten Markt, sie sind in ihrer Gesamtheit auch die finanziell erfolgreichsten! Das Publikum, egal ob Jung oder Alt, ist sich einig: ein Pixar-Film lohnt sich immer! Wer die Werke der amerikanischen Filmschmiede – die sich übrigens im Besitz der Walt Disney Company befindet – noch nicht kennen sollte, kann sich mit dieser Tabelle einen schnellen Überblick des vollständigen Repertoires verschaffen:

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!