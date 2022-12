Die wichtigsten Infos zum Film „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“ (2015) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“

Trailer von „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“ (2015) © Video: Lionsgate / Color Force / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: The Hunger Games: Mockingjay – Part 2

The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 Entstehungsjahr: 2015

2015 Produktionsland: USA

USA Regie: Francis Lawrence

Francis Lawrence Genre: Science-Fiction, Abenteuer, Action

Science-Fiction, Abenteuer, Action Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 658,3 Millionen USD

658,3 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,5/10 *

6,5/10 * Kapitel in der „Tribute von Panem“-Filmreihe: Teil 4 von 4





„Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“ (2015) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“ – worum es in dem Film geht?

Nachdem der mittels Gehirnwäsche manipulierte Peeta (Josh Hutcherson) am Ende des Vorgänger-Films „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1“ Katniss (Jennifer Lawrence) an die Gurgel gegangen ist, erholt sie sich im Bunker von Distrikt 13 von der Attacke. Peeta, dessen Erinnerung langsam zurückkehrt, wurde isoliert. Trotz dieses Zwischenfalls scheint die undurchsichtige Alma Coin (Julianne Moore), Präsidentin von Distrikt 13 und einer der Köpfe der Revolution, mit den Entwicklungen zufrieden. Mit Katniss’ Hilfe, die als Spotttölpel (englisch: „Mockingjay“) zur Ikone der Revolution wurde, gelang es, alle Distrikte im Kampf gegen das Regime von Präsident Snow (Donald Sutherland) zu vereinen. Der Bürgerkrieg in Panem spitzt sich zu. Dass sie aber nur noch Propaganda machen soll, gefällt Katniss gar nicht. Sie will beim Sturm auf das Kapitol dabei sein und schließt sich heimlich der Truppe unter der Führung von Coins General Boggs (Mahershala Ali) an, wo sie auch ihren Freund Gale (Liam Hemsworth) wieder trifft. Das Vordringen in die mit Fallen gespickte Metropole wird für alle Beteiligten zum Himmelfahrtskommando …





Kritik/Meinung zum Film

Mit „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“ ist die Dystopie nach Suzanne Collins’ Romanvorlage endgültig in der blutigen Realität eines Freiheitskampfes angekommen und erweist sich als würdiges, aber zugleich auch lustloses Finale der „Tribute von Panem“-Saga.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von „nur“ 653,4 Millionen USD steht „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“ tatsächlich als finanziell schwächster Teil der originalen „Panem“-Filmreihe da.

Preise gab es u. a. bei den Teen Choice Awards, bei denen Jennifer Lawrence als „Beste Schauspielerin – Sci-Fi/Fantasy“ und Jena Malone als „Scene Stealer“ (deutsch: „Szenendieb“) ausgezeichnet wurden.

Mit „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“ (2015) gilt die originale Romantrilogie von US-Schriftstellerin Suzanne Collins als abgeschlossen.

Für das Jahr 2023 ist mit „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes“ die Verfilmung des Prequel-Buchs „Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange“ angesetzt.





Alle Bücher und Filme der „Tribute von Panem“-Saga im Überblick!

Den finanziell erfolgreichen „Tribute von Panem“-Filmen (das weltweite Gesamteinspielergebnis der ersten vier Filme beträgt rund 2,9 Millionen US-Dollar!) liegt eine nicht minder populäre Buchreihe zu Grunde, die sich weltweit über 100 Millionen mal verkaufte! Die amerikanische Autorin Suzanne Collins veröffentlichte zwischen 2008 und 2010 drei dystopische Romane, denen ab 2012 vier Adaptionen als Spielfilme (mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle als Katniss Everdeen) entsprangen.

Im Mai 2020 wurde ein vierter „Panem“-Roman („Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange“) veröffentlicht, der als Spin-off konzipiert war und als Vorgeschichte der originalen „Tribute von Panem“-Trilogie zu verstehen ist. Die Handlung setzt 64 Jahre vor den Ereignissen des Erstlingswerks ein und stellt den, aus den ursprünglichen Geschichten bekannten, spätere Präsidenten von Panem, Coriolanus Snow, in den Mittelpunkt. Eine Verfilmung des Stoffs wurde für November 2023 angekündigt.

Um bei so einer breiten Auswahl an Romanen und Verfilmungen nicht den Überblick zu verlieren, sehen Sie hier auf einen Blick die Filme und Bücher der „Tribute von Panem“-Saga:

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!