Trailer von „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1“

Trailer von „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1“ (2014) © Video: Lionsgate / Color Force / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: The Hunger Games: Mockingjay – Part 1

The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 Entstehungsjahr: 2014

2014 Produktionsland: USA

USA Regie: Francis Lawrence

Francis Lawrence Genre: Science-Fiction, Abenteuer, Action

Science-Fiction, Abenteuer, Action Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 755,4 Millionen USD

755,4 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,6/10 *

6,6/10 * Kapitel in der „Tribute von Panem“-Filmreihe: Teil 3 von 4





„Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1“ (2014) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1“ – worum es in dem Film geht?

Am Ende des Vorgängers „Die Tribute von Panem – Catching Fire“ (2013) wurde Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) von den Rebellen aus der Arena der 75. Hungerspiele gerettet. Nun ist sie im unterirdischen Bunker im – angeblich vom Kapitol vernichteten – Distrikt 13 in Sicherheit, aber arg traumatisiert. Dass die junge Frau und ihre Spotttölpel-Brosche (englisch: „Mockingjay“) zum Symbol des Widerstands gegen das Kapitol und Präsident Snow (Donald Sutherland) wurden, überfordert sie. Und so zögert Katniss auch, als die Anführer der Revolte mit ihr als „Gesicht der Rebellion“ Propagandavideos drehen wollen, um die Menschen aller Distrikte zum Widerstand gegen das Kapitol zu bewegen. Erst als sie sieht, dass Präsident Snow ihre Heimat, den zwölften Distrikt, zerstört hat und ihren Freund Peeta (Josh Hutcherson) in Gefangenschaft hält, willigt sie schließlich ein …





Kritik/Meinung zum Film

Der letzte Roman aus Suzanne Collins’ Buchtrilogie wurde in zwei Filmen umgesetzt. Mit „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1“ schuf Regisseur Francis Lawrence („I Am Legend“) ein atmosphärisch dichtes, überraschend beklemmendes Werk über die Ruhe vor dem heftigen Kriegssturm.

„Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1“ (2013) konnte global 755,4 Millionen USD lukrieren und gilt damit als finanziell zweiterfolgreichster Teil der originalen „Tribute von Panem“-Reihe. Allerdings merkt man in qualitativer Hinsicht, dass dem Thema rund um die grauslichen Teenager-Gladiatorenkämpfe langsam die Luft ausgeht.

Im Jahr darauf folgte mit „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“ der zweite Part des großen „Panem“-Finales.





Alle Bücher und Filme der „Tribute von Panem“-Saga im Überblick!

Den finanziell erfolgreichen „Tribute von Panem“-Filmen (das weltweite Gesamteinspielergebnis der ersten vier Filme beträgt rund 2,9 Millionen US-Dollar!) liegt eine nicht minder populäre Buchreihe zu Grunde, die sich weltweit über 100 Millionen mal verkaufte! Die amerikanische Autorin Suzanne Collins veröffentlichte zwischen 2008 und 2010 drei dystopische Romane, denen ab 2012 vier Adaptionen als Spielfilme (mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle als Katniss Everdeen) entsprangen.

Im Mai 2020 wurde ein vierter „Panem“-Roman („Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange“) veröffentlicht, der als Spin-off konzipiert war und als Vorgeschichte der originalen „Tribute von Panem“-Trilogie zu verstehen ist. Die Handlung setzt 64 Jahre vor den Ereignissen des Erstlingswerks ein und stellt den, aus den ursprünglichen Geschichten bekannten, spätere Präsidenten von Panem, Coriolanus Snow, in den Mittelpunkt. Eine Verfilmung des Stoffs wurde für November 2023 angekündigt.

Um bei so einer breiten Auswahl an Romanen und Verfilmungen nicht den Überblick zu verlieren, sehen Sie hier auf einen Blick die Filme und Bücher der „Tribute von Panem“-Saga:

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!