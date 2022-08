Die wichtigsten Infos zum Film „Die Monster AG“ (2001) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „Die Monster AG“

Trailer von „Die Monster AG“ (2001) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Monsters, Inc.

Monsters, Inc. Entstehungsjahr: 2001

2001 Produktionsland: USA

USA Regie: Pete Docter

Pete Docter Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 6 Jahren (FSK)

ab 6 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 579,7 Millionen USD

579,7 Millionen USD IMDb-Bewertung: 8,1/10 *

8,1/10 * Kapitel in der „Monster AG“-Filmreihe: Teil 1 von 2

Teil 1 von 2 Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„Die Monster AG“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Die Monster AG“ (2001) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: John Goodman als James P. „Sulley“ Sullivan / Deutsche Stimme: Reinhard Brock

als James P. „Sulley“ Sullivan / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Billy Crystal als Michael „Mike“ Glotzkowski / Deutsche Stimme: Ilja Richter

als Michael „Mike“ Glotzkowski / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Mary Gibbs als Buh / Deutsche Stimme: Maya McMahon , Kim McMahon

als Buh / Deutsche Stimme: , Stimme im Original: Steve Buscemi als Randall Boggs / Deutsche Stimme: Martin Semmelrogge

als Randall Boggs / Deutsche Stimme: Stimme im Original: James Coburn als Henry J. Waternoose III / Deutsche Stimme: Helmut Krauss

als Henry J. Waternoose III / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jennifer Tilly als Celia / Deutsche Stimme: Sissi Perlinger

als Celia / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Bob Peterson als Rosa / Deutsche Stimme: Barbara Ratthey

als Rosa / Deutsche Stimme: Stimme im Original: John Ratzenberger als Yeti / Deutsche Stimme: Walter von Hauff

als Yeti / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Frank Oz als Fungus / Deutsche Stimme: Ulrich Frank

als Fungus / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jeff Pidgeon als Thaddeus Bile / Deutsche Stimme: Dominik Auer

als Thaddeus Bile / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Sam Lord Black als George Sanderson / Deutsche Stimme: Thomas Amper

als George Sanderson / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Daniel R. Gerson als Needleman / Deutsche Stimme: Johannes Raspe

als Needleman / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Daniel R. Gerson als Smitty / Deutsche Stimme: Benedikt Weber

als Smitty / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Bonnie Hunt als Fräulein Flint / Deutsche Stimme: Marina Köhler





Inhaltsangabe von „Die Monster AG“ – worum es in dem Film geht?

In der fröhlich-bunten Ungeheuerwelt Monstropolis wird Energie aus den Schreien von Kindern gewonnen, die nachts in ihren Zimmern von Monstern erschreckt werden. Die Stars unter den sogenannten „Erschreckern“ des führenden Stromkonzerns Monster AG sind das türkise, warmherzige Zottelvieh Sulley und sein einäugiger Kumpel Mike. Kein Team sammelt vor allem dank Sulleys beeindruckender Physis mehr Kinderschreie, die in Behältern aufgefangen und anschließend in Energie umgewandelt werden. Doch eines Tages unterläuft ausgerechnet Sulley, dem Champion aller Kindererschrecker, der folgenschwere Fehler, ein kleines Menschenkind in die Monsterwelt einzuschleppen. Ein absolutes No-Go, wo doch jeder weiß, wie gefährlich der körperliche Kontakt mit Menschen ist! Um nicht in Quarantäne gesteckt zu werden, bleibt dem Hünen nichts anderes übrig, als die kleine Buh bei sich zu Hause zu verstecken. Was freilich jede Menge Chaos zur Folge hat und auch die Kreativität von Mike fordert, denn natürlich muss das Mädel irgendwie wieder in die Menschenwelt zurück gebracht werden …





Kritik/Meinung zum Film

Nach zum Leben erweckten Spielzeugen (siehe „Toy Story“ und „Toy Story 2“) sowie sprechenden Insekten („Das große Krabbeln“), widmeten sich die Pixar Animation Studios in ihrem vierten Film den „Monstern aus dem Schrank“ und feuerten ein ebenso liebenswertes wie fantastisches Animationsspektakel voller Action, Slapstick und gewitzter Dialoge ab.

Auch in den Kinos klingelten international die Kassen: stolze 579,7 Millionen USD konnte „Die Monster AG“ einspielen!

Bei der Oscarverleihung 2002 war es abermals Pixars Haus-und-Hof-Komponist Randy Newman, der für seinen Song „If I Didn't Have You“ mit einem Academy Award ausgezeichnet wurde.

Mit „Die Monster Uni“ wurde 2013 quasi eine Vorgeschichte nachgereicht, die von den Jugendjahren und dem ersten Aufeinandertreffen des Erschrecker-Gespanns Mike und Sulley handelt.

Seit 2021 läuft beim Streamingdienst Disney+ auch eine Serie aus dem „Monster AG“-Kosmos: „Monster bei der Arbeit“ zeigt den Arbeitsalltag der liebenswerten Ungeheuer und punktet, ebenso wie die Filme, mit viel Humor und kindgerechter Action.

Mit „Findet Nemo“ kam 2003 der fünfte Pixar-Film in die Kinos.





„Die Monster AG“ – jetzt für daheim kaufen!

„Die Monster AG“ (2001) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Die Monster AG“ (2001) gibt es hier auf DVD zu kaufen **





Pixar: Alle Filme des Animationsstudios im Überblick!

Die Filme der Pixar Animation Studios zählen nicht nur zu den bekanntesten und beliebtesten Animationsfilmen am gesamten Markt, sie sind in ihrer Gesamtheit auch die finanziell erfolgreichsten! Das Publikum, egal ob Jung oder Alt, ist sich einig: ein Pixar-Film lohnt sich immer! Wer die Werke der amerikanischen Filmschmiede – die sich übrigens im Besitz der Walt Disney Company befindet – noch nicht kennen sollte, kann sich mit dieser Tabelle einen schnellen Überblick des vollständigen Repertoires verschaffen:

Weitere Artikel zum Thema „Pixar“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!