Die wichtigsten Infos zum Film „Der Hobbit: Smaugs Einöde“ (2013) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „Der Hobbit: Smaugs Einöde“

Trailer von „Der Hobbit: Smaugs Einöde“ (2013) © Video: Warner Bros. Pictures / New Line Cinema / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures / WingNut Films / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: The Hobbit: The Desolation of Smaug

The Hobbit: The Desolation of Smaug Entstehungsjahr: 2013

2013 Produktionsland: USA, AUS

USA, AUS Regie: Peter Jackson

Peter Jackson Genre: Fantasy, Abenteuer, Monumentalfilm

Fantasy, Abenteuer, Monumentalfilm Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 959 Millionen USD

959 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,8/10 *

7,8/10 * Kapitel in der „Der Hobbit“-Filmreihe: Teil 2 von 3

Teil 2 von 3 Thematische Zugehörigkeit: J. R. R. Tolkien, Mittelerde





„Der Hobbit: Smaugs Einöde“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Der Hobbit: Smaugs Einöde“ (2013) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Der Hobbit: Smaugs Einöde“ – worum es in dem Film geht?

Seit dem Vorgänger „Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“ (2012) ist der Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman) mit 13 Zwergen unter der Führung des stolzen Thorin Eichenschild (Richard Armitage) unterwegs zum „Einsamen Berg“, um ihr vom Drachen Smaug erobertes, mit ungeheuren Reichtümern angefülltes Reich Erebor aus dessen Klauen zu befreien. Doch Azog (Manu Bennett) und seine Ork-Bande sind ihnen dicht auf den Fersen. Die Gruppe findet Zuflucht beim Hautwandler Beorn (Mikael Persbrandt), der die Verfolger in Gestalt eines Bären auf Distanz hält. Um herauszufinden, warum die Orks die Zwerge so leidenschaftlich jagen, verlässt Zauberer Gandalf (Ian McKellen) seine Gefährten kurzfristig, um zu den Ruinen der Festung Dol Guldur zu reisen. Ob der dort hausende Nekromant etwas mit der stetig zunehmenden Dunkelheit in Mittelerde zu tun hat? Bilbo, Thorin und die zwölf Zwerge setzen ihre Reise durch den Düsterwald indes fort, verirren sich und gehen mörderischen Riesenspinnen in die Falle …





Kritik/Meinung zum Film

Wie schon der Vorgänger „Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“ (2012) besticht auch das Mittelstück der „Hobbit“-Trilogie mit grandiosen Locations, ebensolchen Effekten und Action. Ein Highlight: Die Szene, in der Bilbo und die Zwerge in Fässern aus der Elbenfestung flüchten ist zwar sehr offensichtlich mit viel CGI (Computeranimation) getrickst, aber unglaublich actiongeladen!

Dass das Publikum alles andere als müde war, was Tolkien-Verfilmungen angeht, zeigten die Einspielergebnisse am Box Office: weltweit spülte „Der Hobbit: Smaugs Einöde“ 959 Millionen USD in die Kinokassen!

Der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran steuerte mit „I See Fire“ den Titelsong zum Film bei.

Bei der Academy Awards 2014 gab es drei Oscar-Nominierungen in den Kategorien „Bester Ton“, „Bester Tonschnitt“ und „Beste visuelle Effekte“ – und erstmals ging ein Mittelerde-Projekt von Regisseur Peter Jackson mit leeren Händen nach Hause.

Mit „Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere“ folgte 2014 der Abschluss der „Hobbit“-Saga.





„Der Hobbit: Smaugs Einöde“ – jetzt für daheim kaufen!

„Der Hobbit: Smaugs Einöde“ (2013) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Der Hobbit: Smaugs Einöde“ (2013) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

„Der Hobbit“ (Extended Edition Trilogie) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Der Hobbit“ (Extended Edition Trilogie) gibt es hier auf DVD zu kaufen **





Mittelerde im Überblick: Alle Filme, Serien und Bücher aus J. R. R. Tolkiens epischem Fantasy-Universum!

Mit seinen Mittelerdebüchern – allen voran natürlich „Der Hobbit“ (1937) und „Der Herr der Ringe“ (1954-55) – hob der britische Schriftsteller und Philologe John Ronald Reuel „J. R. R.“ Tolkien (1892-1973) bereits Ende der 1930er-Jahre einen fantastischen Erzählkosmos aus der Taufe, der nicht nur für die damalige Zeit stilprägend war und in den 1960er-Jahren einen regelrechten Fantasy-Hype auslöste, sondern auch heute noch als eines der monumentalsten Gesamtwerke des gesamten Fantasygenres gilt und sich immer noch enorm hoher Beliebtheit bei Leser:innen und Filmfreund:innen aller Altersklassen erfreut.

Dass Tolkiens Figuren und deren Geschichten auch den Sprung aus den Büchern auf die große Leinwand mit Bravour meisterten, ist allseits bekannt – gilt doch allem voran die „Herr der Ringe“-Filmreihe (2001-2003) von Regisseur Peter Jackson als Monumentalepos, das weltweit die Kinokassen klingeln ließ, zahlreiche Rekorde brach und mit noch mehr Preisen und Awards überhäuft wurde.

Einen Überblick über die Werke von J. R. R. Tolkien sowie die daraus entsprungenen Filme und Serien aus dem Mittelerde-Universum verschaffen unsere praktischen Übersichtstabellen.

Weitere Artikel zu den Themen „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!