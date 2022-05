Die wichtigsten Infos zum Film „Das Streben nach Glück“ (2006) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Das Streben nach Glück“

Das Streben nach Glück (2006) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Relativity Media / Overbrook Entertainment / Escape Artists / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: The Pursuit of Happyness

The Pursuit of Happyness Entstehungsjahr: 2006

2006 Produktionsland: USA

USA Regie: Gabriele Muccino

Gabriele Muccino Genre: Biografie, Drama

Biografie, Drama Altersfreigabe: ab 0 Jahren (FSK)

ab 0 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 307,1 Millionen USD

307,1 Millionen USD IMDb-Bewertung: 8,0/10 *





„Das Streben nach Glück“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Das Streben nach Glück“ (2006) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Will Smith als Chris Gardner

als Chris Gardner Jaden Smith als Christopher Gardner

als Christopher Gardner Thandie Newton als Linda Gardner

als Linda Gardner Brian Howe als Jay Twistle

als Jay Twistle James Karen als Martin Frohm

als Martin Frohm Dan Castellaneta als Alan Frakesh

als Alan Frakesh Kurt Fuller als Walter Ribbon

als Walter Ribbon Takayo Fischer als Mrs. Chu

als Mrs. Chu Mark Christopher Lawrence als Wayne





Inhaltsangabe von „Das Streben nach Glück“ – worum es in dem Film geht?

San Francisco in den rezessiven 80er-Jahren der Ära Ronald Reagans: Chris Gardner (Will Smith) ist alleinerziehender Vater und Handelsvertreter für ein zwar teures, aber im Grunde sinnloses medizinisches Scannergerät und kann mit seinem Job kaum mehr seine Familie ernähren. Seine Frau (Thandie Newton), die all die finanziellen Probleme nicht mehr erträgt, lässt Chris mitsamt dem fünfjährigen Sohn Christopher (gespielt von Will Smiths biologischen Sohn Jaden Smith) sitzen. Als wäre die Lage nicht ohnehin schon angespannt genug, spitzt sie sich nun weiter zu – Chris und Christopher landen auf der Straße und sind plötzlich auf Obdachlosenunterkünfte angewiesen. Als letzten Ausweg wirft sich das eng verbundene und immer noch würdevolle Vater-Sohn-Duo in eine mörderische Aufgabe: Ein Finanzdienstleister bietet 30 Kandidaten eine unbezahlte Chance – nur einer, der sich bewährt, bekommt einen Topjob. Und so stürzt sich Chris, in der Hoffnung auf ein besseres Leben, in einen Börsenmakler-Kurs, der ihm alles abverlangt …





Kritik/Meinung zum Film

„Das Streben nach Glück“ (2006) ist ein typisches Hollywoodprodukt, das die Mär „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ erzählt. Klischees gibt’s massig, doch wer beim unvermeidlichen Happy End laut „Kitsch!“ brüllen will, sollte zuvor wissen, dass es sich hierbei um eine wahre Geschichte handelt. Das rührende Vater-Sohn-Gespann überzeugt, besonders hervorzuheben ist aber die schauspielerische Leistung von Will Smith (u. a. Oscar- und Golden-Globe-nominiert als „Bester Hauptdarsteller“), der mit diesem Film endgültig beweisen konnte, dass er mehr kann, als nur Blödelkomiker („Der Prinz von Bel-Air“) zu sein und flotte Sprüche in Buddy-Actionfilmen („Bad Boys“) zu klopfen.





„Das Streben nach Glück“ – jetzt für daheim kaufen!

