Die wichtigsten Infos zum Film „Das große Krabbeln“ (1998) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Das große Krabbeln“

Trailer von „Das große Krabbeln“ (1998) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: A Bug’s Life

A Bug’s Life Entstehungsjahr: 1998

1998 Produktionsland: USA

USA Regie: John Lasseter

John Lasseter Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 0 Jahren (FSK)

ab 0 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 363,3 Millionen USD

363,3 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,2/10 *

7,2/10 * Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„Das große Krabbeln“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Das große Krabbeln“ (1998) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Dave Foley als Flik / Deutsche Stimme: Kai Wiesinger

als Flik / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Julia Louis-Dreyfus als Atta / Deutsche Stimme: Madeleine Stolze

als Atta / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Hayden Panettiere als Dot / Deutsche Stimme: Caroline Schwarzmaier

als Dot / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Phyllis Diller als Königin / Deutsche Stimme: Elisabeth Volkmann

als Königin / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Kevin Spacey als Hopper / Deutsche Stimme: Rufus Beck

als Hopper / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Richard Kind als Fred / Deutsche Stimme: Jan Odle

als Fred / Deutsche Stimme: Stimme im Original: John Ratzenberger als P.T. Floh / Deutsche Stimme: Michael Rüth

als P.T. Floh / Deutsche Stimme: Stimme im Original: David Hyde Pierce als Slim / Deutsche Stimme: Fritz von Hardenberg

als Slim / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Joe Ranft als Gustl / Deutsche Stimme: Ottfried Fischer

als Gustl / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Denis Leary als Franzi / Deutsche Stimme: Ivar Combrinck

als Franzi / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jonathan Harris als „Major“ Manny / Deutsche Stimme: Horst Raspe

als „Major“ Manny / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Madeline Kahn als Gypsy / Deutsche Stimme: Katharina Lopinski

als Gypsy / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Bonnie Hunt als Rosie / Deutsche Stimme: Susanne von Medvey

als Rosie / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Michael McShane als Chewap & Cici / Deutsche Stimme: Hartmut Neugebauer

als Chewap & Cici / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Brad Garrett als Dim / Deutsche Stimme: Oliver Stritzel





Inhaltsangabe von „Das große Krabbeln“ – worum es in dem Film geht?

Emsig sammeln die Insekten in der Ameisenkolonie von Prinzessin Atta im Sommer Nahrung für die Wintermonate. Nicht nur für sich, sondern auch für den gemeinen Grashüpfer Hopper und seine Bande, der die Ameisen schon lange terrorisiert. Als dann der tollpatschige Erfinder Flik, den eh keiner mag, die Ernte durch ein Missgeschick im Fluss versenkt, ist die Katastrophe perfekt. Hopper kündigt an, im Herbst wiederzukommen und die doppelte Futtermenge einzukassieren! Flik, dem die Sache ungeheuer leid tut, macht sich auf in die Stadt, um Verstärkung im Kampf gegen die Grashüpfer zu organisieren. Doch die vermeintlichen Rambo-Insekten, die er anheuert, entpuppen sich als Artisten eines Flozirkusses …





Kritik/Meinung zum Film

Nachdem Pixar mit „Toy Story“ 1995 den ersten vollständig animierten Spielfilm aller Zeiten in die Kinos brachten und darin Spielzeuge zum Leben erweckten, widmete sich das amerikanische Animationsstudio mit „Das große Krabbeln“ (1998) dem Thema Insekten. Für die damalige Zeit atemberaubend animiert und mit einer humorvollen Geschichte sowie klugen und pfiffigen Dialogen, entpuppte sich das Werk als großer Spaß für die ganze Familie.

Die Geschichte basiert übrigens lose auf der Handlungsidee des japanischen Historienfilms „Die sieben Samurai“ (1954) von Regielegende Akira Kurosawa, in dem eine Gruppe Krieger (die Käfer aus dem Flohzirkus) ein Bauerndorf (die Ameisenkolonie) vor seinen Unterdrückern (Hopper und seine Heuschreckenbande) retten muss.

Fun Fact: „Das große Krabbeln“ trägt im Original den Titel „A Bug’s Life“, also wörtlich übersetzt „Das Leben eines Käfers“. Ursprünglich stand die Idee im Raum, den Film einfach nur „Bugs“ (dt. Käfer) zu nennen – was allerdings auf Grund von potenzieller Verwechslungsgefahr mit „Bugs Bunny“ (immerhin das Aushängeschild des Konkurrenzstudios Warner Bros.) rasch wieder verworfen wurde.

1999 erschien mit „Toy Story 2“ der dritte Pixar-Animationsfilm.





Pixar: Alle Filme des Animationsstudios im Überblick!

Die Filme der Pixar Animation Studios zählen nicht nur zu den bekanntesten und beliebtesten Animationsfilmen am gesamten Markt, sie sind in ihrer Gesamtheit auch die finanziell erfolgreichsten! Das Publikum, egal ob Jung oder Alt, ist sich einig: ein Pixar-Film lohnt sich immer! Wer die Werke der amerikanischen Filmschmiede – die sich übrigens im Besitz der Walt Disney Company befindet – noch nicht kennen sollte, kann sich mit dieser Tabelle einen schnellen Überblick des vollständigen Repertoires verschaffen:

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!