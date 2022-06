Die wichtigsten Infos zum Film „Dampfnudelblues“ (2013) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Dampfnudelblues“

Trailer von „Dampfnudelblues“ (2013) © Video: Constantin Film Verleih / ARD Degeto / BR / YouTube





Steckbrief

Entstehungsjahr: 2013

2013 Produktionsland: DEU

DEU Regie: Ed Herzog

Ed Herzog Genre: Krimi, Komödie

Krimi, Komödie Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 3,635 Millionen EUR

3,635 Millionen EUR IMDb-Bewertung: 6,9/10 *

6,9/10 * Kapitel in der Filmreihe der „Eberhofer-Krimis“: Teil 1 von 8





„Dampfnudelblues“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Dampfnudelblues“ (2013) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Dampfnudelblues“ – worum es in dem Film geht?

Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) ist ein schlampig-gemütlicher Dorfpolizist, der mit 40 noch auf dem elterlichen Hof wohnt – zusammen mit seiner köstlich aufkochenden, aber fast tauben Oma (Ilse Neubauer) und dem kiffenden Papa (Eisi Gulp), der auf die Beatles steht und selbst Cannabis anbaut. Im bayerischen Niederkaltenkirchen schiebt der Eberhofer für gewöhnlich eine ruhige Kugel. Dass er von der Kripo München in seinen Heimatort strafversetzt wurde, erfahren wir erst, als er mit Ex-Partner Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) – der nun als Kaufhausdetektiv arbeitet – gegen den Willen der Vorgesetzten in einem rätselhaften Todesfall ermittelt: Kurz nachdem mit roter Farbe „Stirb, du Sau“ an die Hauswand von Rektor Höpfl (Robert Palfrader) geschmiert wurde, liegt der allseits unbeliebte Schulleiter als Leiche auf dem Bahngleis. Darüber wenig überrascht, ist dessen Schwester Sophie (Nina Proll) – weiß sie etwa mehr? Franz und Rudi glauben an Mord, wenig später der nächste Tote: Marcel, ein Junkie. Es stellt sich heraus, dass der junge Giftler mit Höpfl in Verbindung gestanden ist …





Kritik/Meinung zum Film

Hart, aber herzlich und stets amüsant – das ist der Ton der Filmadaption des gleichnamigen Bestsellerromans der deutschen Autorin Rita Falk. Der extrem trockene Humor, die Figuren und auch das Eigentümliche der Handlung erinnern an Wolf Haas’ Brenner-Verfilmungen mit Josef Hader („Komm, süßer Tod“, „Silentium“, „Der Knochenmann“). Die Besetzung überzeugt, in Nebenrollen sind u. a. auch Maria Hofstätter und Michael Ostrowski zu sehen.

Chronologisch gesehen handelt es sich bei „Dampfnudelblues“ um das zweite Eberhofer-Buch von Rita Falk aus dem Jahr 2011 – der erste Fall in Romanform war „Winterkartoffelknödel“ und erschien 2010. Filmfreunde, die die Bücher nicht kennen, werden allerdings super mit den Figuren vertraut gemacht und als roter Faden, der sich auch durch alle Fortsetzungen zieht, gibt es eigentlich nur das Verhältnis zwischen Franz Eberhofer und seiner On-Off-Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff) zu beachten. Ansonsten sind die „Eberhofer-Krimis“ auch als eigenständige Filme problemlos genießbar, Vorkenntnisse sind nicht von Nöten.





Bücher und Filme: alle „Eberhofer-Krimis“ im Überblick!

Die deutsche Krimi-Autorin Rita Falk trifft mit ihren „Eberhofer-Krimis“, die in der niederbayerischen Provinz spielen, regelmäßig ins Schwarze – die Bücher landen in den Bestsellerlisten und erfreuen Jung und Alt. Aber nicht nur die Romane sind ein Hit, auch die Filme begeistern ein Millionenpublikum! Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Filme und Bücher zur Reihe der „Eberhofer-Krimis“ zählen:

Die „Eberhofer-Krimis“ als Filme Titel Erscheinungsjahr Dampfnudelblues 2013 Winterkartoffelknödel 2014 Schweinskopf al dente 2016 Grießnockerlaffäre 2017 Sauerkrautkoma 2018 Leberkäsjunkie 2019 Kaiserschmarrndrama 2021 Guglhupfgeschwader 2022

Weitere Artikel zum Thema „Eberhofer-Krimis“

