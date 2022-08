Die wichtigsten Infos zum Film „Coco – Lebendiger als das Leben!“ (2017) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Steckbrief

Originaltitel: Coco

Coco Entstehungsjahr: 2017

2017 Produktionsland: USA

USA Regie: Lee Unkrich

Lee Unkrich Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 0 Jahren (FSK)

ab 0 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 807,8 Millionen USD

807,8 Millionen USD IMDb-Bewertung: 8,4/10 *

8,4/10 * Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„Coco – Lebendiger als das Leben!“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Coco – Lebendiger als das Leben!“ (2017) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Anthony González als Miguel / Deutsche Stimme: Pablo Ribet-Buse

als Miguel / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Benjamin Bratt als Ernesto de la Cruz / Deutsche Stimme: Heino Ferch

als Ernesto de la Cruz / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Gael García Bernal als Héctor / Deutsche Stimme: Karlo Hackenberger

als Héctor / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Ana Ofelia Murguía als Mamá Coco / Deutsche Stimme: Luise Lunow

als Mamá Coco / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Renée Victor als Abuelita / Deutsche Stimme: Ulrike Lau

als Abuelita / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jaime Camil als Papá / Deutsche Stimme: Patrick Winczewski

als Papá / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Sofía Espinosa als Mamá / Deutsche Stimme: Dina Kürten

als Mamá / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Luis Valdez als Tío Berto / Deutsche Stimme: Helmut Gauß

als Tío Berto / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Lombardo Boyar als Plaza Mariachi / Deutsche Stimme: Michael Pan

als Plaza Mariachi / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Edward James Olmos als Chicharrón / Deutsche Stimme: Peter Groeger

als Chicharrón / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Alanna Ubach als Mamá Imelda / Deutsche Stimme: Alexandra Wilcke

als Mamá Imelda / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Selene Luna als Tía Rosita / Deutsche Stimme: Daniela Reidies

als Tía Rosita / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Alfonso Arau als Papá Julio / Deutsche Stimme: Frank-Otto Schenk





Inhaltsangabe von „Coco – Lebendiger als das Leben!“ – worum es in dem Film geht?

Seit vielen Generationen sind die Riveras in der mexikanischen Kleinstadt Santa Cecilia angesehene Schuhmacher. Doch Miguel will Musiker werden. In seiner Familie ist Musik jedoch strikt verboten. Der Grund dafür: Seine Ururgroßmutter Imelda war einst mit einem Musiker verheiratet. Doch der ließ eines Tages Frau und Tochter der Karriere wegen einfach sitzen und ward nie wieder gesehen. Seither sind Musik und Musiker erst recht tabu bei den Riveras! Miguel ist das aber egal: Er will am Feiertag des „Tags der Toten“ (Día de Muertos) an einem Musikwettbewerb auf dem Marktplatz teilnehmen. Es kommt, wie es kommen muss: Als er auffliegt und Oma Abuelita seine Gitarre zerschlägt, büxt Miguel aus und landet nach einer Verkettung unglücklicher Umstände ausgerechnet im Reich der Toten – wo er nicht nur auf längst verstorbene Urahnen trifft und nachträglich von deren Lebensgeschichten lernen kann, sondern zugleich hinter ein tragisches Familiengeheimnis blickt …





Kritik/Meinung zum Film

Der 19. Pixar-Film erweist sich als fröhlich-bunter Bilderrausch und zugleich als zutiefst berührende Liebeserklärung an Mexiko, die Familie, die Musik und das Leben nach dem Tod.

„Coco – Lebendiger als das Leben!“ wurde bei der Oscarverleihung 2018 für zwei Academy Awards in den Kategorien „Bester Filmsong“ („Remember Me“ von Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez) sowie „Bester Animationsfilm“ nominiert – beide Preise konnte der Film schlussendlich gewinnen!

Auch an den Kinokassen performte „Coco – Lebendiger als das Leben!“ nicht schlecht: das globale Einspielergebnis belief sich auf überaus stolze 807,8 Millionen USD.

2018 kam mit „Die Unglaublichen 2“ der 20. Pixar-Film in die Kinos.





*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!