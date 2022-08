Die wichtigsten Infos zum Film „Cars“ (2006) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „Cars“

Trailer von „Cars“ (2006) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Cars

Cars Entstehungsjahr: 2006

2006 Produktionsland: USA

USA Regie: John Lasseter

John Lasseter Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 0 Jahren (FSK)

ab 0 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 462 Millionen USD

462 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,2/10 *

7,2/10 * Kapitel in der „Cars“-Filmreihe: Teil 1 von 3

Teil 1 von 3 Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„Cars“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Cars“ (2006) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Owen Wilson als Lightning McQueen / Deutsche Stimme: Daniel Brühl

als Lightning McQueen / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Bonnie Hunt als Sally / Deutsche Stimme: Bettina Zimmermann

als Sally / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Paul Newman als Doc Hudson / Deutsche Stimme: Friedrich Schoenfelder

als Doc Hudson / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Larry the Cable Guy als Hook / Deutsche Stimme: Reinhard Brock

als Hook / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Tony Shalhoub als Luigi / Deutsche Stimme: Rick Kavanian

als Luigi / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Guido Quarino als Guido / Deutsche Stimme: Marcantonio Moschettini

als Guido / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jenifer Lewis als Flo / Deutsche Stimme: Sandra Schwittau

als Flo / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Paul Dooley als Sarge / Deutsche Stimme: Ekkehardt Belle

als Sarge / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Michael Wallis als Sheriff / Deutsche Stimme: Jochen Striebeck

als Sheriff / Deutsche Stimme: Stimme im Original: George Carlin als Fillmore / Deutsche Stimme: Helmfried von Lüttichau

als Fillmore / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Katherine Helmond als Lizzie / Deutsche Stimme: Nadja Tiller

als Lizzie / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Cheech Marin als Ramone / Deutsche Stimme: Gudo Hoegel

als Ramone / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Michael Keaton als Chick Hicks / Deutsche Stimme: Christian Tramitz

als Chick Hicks / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Richard Petty als Strip „The King“ Weathers / Deutsche Stimme: Niki Lauda

als Strip „The King“ Weathers / Deutsche Stimme: Stimme im Original: H. A. Wheeler als Tex Dinoco / Deutsche Stimme: Norbert Gastell

als Tex Dinoco / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Tom Magliozzi als Kling / Deutsche Stimme: Oliver Kalkofe

als Kling / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Ray Magliozzi als Klang / Deutsche Stimme: Mario Barth

als Klang / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Michael Schumacher als Ferrari F430 „Michael Schumacher“ / Deutsche Stimme: Michael Schumacher

als Ferrari F430 „Michael Schumacher“ / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Mario Andretti als 1967 Ford Fairlane „Mika Häkkinen“ / Deutsche Stimme: Mika Häkkinen





Inhaltsangabe von „Cars“ – worum es in dem Film geht?

Lightning McQueen ist ein roter, etwas von sich eingenommener Rennwagen, der davon träumt, eines Tages den Piston Cup zu gewinnen. Doch vor dem letzten, alles entscheidenden Rennen bleibt er ob einer Verkettung unglücklicher Pannen im maroden Wüstenstädtchen Radiator Springs hängen. Da er dabei auch noch die einzige Straße des Kaffs ruiniert, wird er vom ansässigen Richter Doc Hudson dazu verdonnert, diese zu reparieren und neu zu asphaltieren. Das hat McQueen gerade noch gefehlt, obendrein hat der Promi doch gar keine Ahnung, wie er mit den dafür nötigen Baumaschinen umgehen soll. Im rostigen, aber gewitzten Abschleppwagen Hook findet er rasch einen Kumpel – und verknallt sich bis über den Kühlergrill in der Porsche-Dame Sally, die in Radiator Springs als Anwältin fungiert. Im Zuge seines Aufenthalts lernt Lightning so manche Lektion über Vertrauen, Verantwortungsbewusstsein und wahre Freundschaft …





Kritik/Meinung zum Film

In ihrem siebten Langfilm hauchen die Kreativköpfe der Pixar Animationsstudios Autos Leben ein und zeigen abermals, dass es offenbar keinen Haushaltsgegenstand gibt, dem sie nicht würdig eine Seele geben können. „Cars“ schafft es dank herzensguter Figuren, seine Message ans Publikum zu bringen und erweist sich als mit viel Liebe gestalteter, wunderbar nostalgischer Animationsspaß – und ist zugleich eine Ode an Autos und verschlafene US-Kleinstädte.

Nach dem Hype um Spielzeuge in „Toy Story“ (1995) und Clownfische in „Findet Nemo“ (2003), traf Pixar auch mit „Cars“ wieder einmal ins Schwarze und löste eine regelrechte Merchandise-Manie aus: von der Schultasche bis hin zum ferngesteuerten Auto gab es nichts, wo der rote Rennflitzer Lightning McQueen und seine Freunde nicht abgebildet wurden.

Besonders witzig sind die zahlreichen Gastauftritte von prominenten Rennfahrern aus der Formel-1, die im Film entweder einer fiktiven Figur ihre Stimme leihen oder sich tatsächlich selbst sprechen. So leiht z. B. Österreichs dreifacher F1-Weltmeister Niki Lauda (1949–2019) dem amtierenden Piston-Cup-Champion Strip „The King“ Weathers seine Stimme, Deutschlands Formel-1-Aushängeschild Michael Schumacher tritt als Ferrari F430 in Erscheinung und der Finne Mika Häkkinen spricht einen pensionierten 1967 Ford Fairlane.

Weltweit spielte „Cars“ rund 462 Millionen USD ein. Bei der Oscarverleihung 2007 war der Auto-Animationsfilm in den beiden Kategorien „Bester animierter Spielfilm“ sowie „Bester Song“ („Our Town“ von Pixars Haus-und-Hof-Komponist Randy Newman) nominiert.

Klar, dass 2011 mit „Cars 2“ und 2017 mit „Cars 3: Evolution“ Fortsetzungen folgen mussten. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kurzfilme und Spin-offs (dazu zählt z. B. die „Planes“-Reihe aus dem Hause Disney, die anstatt Autos Flugzeuge als Protagonisten aufwartet), sowie Serien wie „Cars Toon – Hooks unglaubliche Geschichten“ und „Cars on the Road“, das im September 2022 seine Premiere beim Streamingdienst Disney+ feiert.

Der achte Pixar-Film kam 2007 in die Kinos, richtete sich an alle Gourmets und hörte auf den klingenden Namen „Ratatouille“.





„Cars“ – jetzt für daheim kaufen!

„Cars“ (2006) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Cars“ (2006) gibt es hier auf DVD zu kaufen **





Pixar: Alle Filme des Animationsstudios im Überblick!

Die Filme der Pixar Animation Studios zählen nicht nur zu den bekanntesten und beliebtesten Animationsfilmen am gesamten Markt, sie sind in ihrer Gesamtheit auch die finanziell erfolgreichsten! Das Publikum, egal ob Jung oder Alt, ist sich einig: ein Pixar-Film lohnt sich immer! Wer die Werke der amerikanischen Filmschmiede – die sich übrigens im Besitz der Walt Disney Company befindet – noch nicht kennen sollte, kann sich mit dieser Tabelle einen schnellen Überblick des vollständigen Repertoires verschaffen:

Weitere Artikel zum Thema „Pixar“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!