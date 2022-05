Die wichtigsten Infos zum Film „Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück“ (2016) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück“

Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück (2016) © Video: Bleecker Street / Entertainment One / Electric City Entertainment / ShivHans Pictures / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Captain Fantastic

Captain Fantastic Entstehungsjahr: 2016

2016 Produktionsland: USA

USA Regie: Matt Ross

Matt Ross Genre: Komödie, Drama

Komödie, Drama Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 22,8 Millionen USD

22,8 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,8/10 *





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Viggo Mortensen als Ben Cash

als Ben Cash Frank Langella als Jack Bertrang

als Jack Bertrang Kathryn Hahn als Harper Cash

als Harper Cash Ann Dowd als Abigail Bertrang

als Abigail Bertrang Steve Zahn als Dave

als Dave George MacKay als Bodevan Cash

als Bodevan Cash Samantha Isler als Kielyr Cash

als Kielyr Cash Annalise Basso als Vespyr Cash

als Vespyr Cash Nicholas Hamilton als Rellian Cash

als Rellian Cash Shree Crooks als Zaja Cash

als Zaja Cash Charlie Shotwell als Nai Cash

als Nai Cash Trin Miller als Leslie Abigail Cash





Inhaltsangabe von „Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück“ – worum es in dem Film geht?

Ben (Viggo Mortensen) lebt mit seinen sechs Kindern in einem Wald im Nordwesten Amerikas. Er erzieht sie rigoros: Morgensport, Jagd auf Essbares, Überlebenstraining, am Abend wird gelesen oder Musik gemacht. Die Zivilisation, wie wir sie kennen, ist kein Thema für ihn. „Die Mächtigen kontrollieren die Machtlosen“, ist einer seiner Leitsätze. Oder: „Ärzte sind Huren, die für die Pharma-Industrie die Beine spreizen.“ Doch eines Tages müssen Ben und seine Kinder raus aus der Wildnis. Die Mutter, die seit drei Monaten wegen Depressionen in Behandlung war, hat sich das Leben genommen. Die Naturburschen und -mädchen machen sich auf nach New Mexico zu ihrem Begräbnis – was allem voran auch Zoff mit Bens Schwiegervater Jack (Frank Langella) bedeutet. Der Kulturschock sitzt bei einigen der Kinder tief und sie beginnen, an den „Erziehungsmaßnahmen“ ihres Vaters zu zweifeln …





Kritik/Meinung zum Film

„Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück“ (2016) wirft kluge Fragen auf, ohne auf Unterhaltung (und Humor) zu vergessen, zudem ist Familienvater Ben kein Irrer, sondern eben konsequenter Zivilisationsverweigerer, der für seine Kinder einfach nur das Beste will. Hauptdarsteller Viggo Mortensen war 2017 u. a. für einen Oscar und einen Golden Globe nominiert. Zwar kostete der Film nur 5 Millionen Dollar, das „magere“ Einspielergebnis von 22,8 Millionen USD verdeutlicht aber, dass es sich bei „Captain Fantastic“, trotz toller Besetzung und kluger Thematik, eher um einen Liebhaberfilm handelt anstatt um Massenware.





*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!