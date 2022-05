Die wichtigsten Infos zum Film „Batmans Rückkehr“ (1992) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Batmans Rückkehr“

Batmans Rückkehr (1992) © Video: Warner Bros. / Polygram Pictures / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Batman Returns

Batman Returns Entstehungsjahr: 1992

1992 Produktionsland: USA, UK

USA, UK Regie: Tim Burton

Tim Burton Genre: Action, Abenteuer, Fantasy, Krimi, Comic-Verfilmung, Superhelden-Film

Action, Abenteuer, Fantasy, Krimi, Comic-Verfilmung, Superhelden-Film Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 266,9 Millionen USD

266,9 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,1/10 *

7,1/10 * Kapitel in der originalen „Batman“-Filmreihe: Teil 2 von 4





„Batmans Rückkehr“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Batmans Rückkehr“ (1992) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Michael Keaton als Batman / Bruce Wayne

als Batman / Bruce Wayne Danny DeVito als Pinguin / Oswald Cobblepot

als Pinguin / Oswald Cobblepot Michelle Pfeiffer als Catwoman / Selina Kyle

als Catwoman / Selina Kyle Christopher Walken als Max Shreck

als Max Shreck Pat Hingle als Commissioner James „Jim“ Gordon

als Commissioner James „Jim“ Gordon Michael Gough als Alfred Pennyworth

als Alfred Pennyworth Michael Murphy als Bürgermeister

als Bürgermeister Cristi Conaway als Eisprinzessin

als Eisprinzessin Andrew Bryniarski als Charles „Chip“ Shreck

als Charles „Chip“ Shreck Paul Reubens als Tucker Cobblepot

als Tucker Cobblepot Diane Salinger als Esther Cobblepot





Inhaltsangabe von „Batmans Rückkehr“ – worum es in dem Film geht?

Gotham City: Vor 33 Jahren wurde er von seinen Eltern als Baby in einen Fluss geworfen, nun kandidiert der sonderbare Pinguinmann Oswald Cobblepot (Danny DeVito) für das Amt des Bürgermeisters. Seine Chancen stehen gut, weil eine Welle des Mitgefühls dem schrägen Vogel entgegenschlägt. Nur Batman alias Bruce Wayne (Michael Keaton) ahnt, das Cobblepot gemeinsam mit dem Unternehmer Max Shreck (Christopher Walken) die Stadt übernehmen will. Und dann wäre da noch die mysteriöse Catwoman (Michelle Pfeiffer), die – ganz in hautenges Latex gekleidet – ebenfalls ein krummes Ding drehen möchte und dem Titelhelden den Kopf verdreht …





Kritik/Meinung zum Film

Düster-expressionistische Optik, groteske Figuren, sardonischer Humor: Obwohl der Streifen nach dem Erfolg des Vorgängers „Batman“ (1989; Regie ebenfalls Tim Burton) an das Mainstream-Publikum gerichtet werden sollte, ist „Batmans Rückkehr“ (1992) definitiv eine Comicverfilmung der etwas anderen Art. Die visuellen Effekte sowie das Make-up waren übrigens oscarnominiert!





