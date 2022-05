Die wichtigsten Infos zum Film „Batman Forever“ (1995) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „Batman Forever“

Batman Forever (1995) © Video: Warner Bros. / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Batman Forever

Batman Forever Entstehungsjahr: 1995

1995 Produktionsland: USA

USA Regie: Joel Schumacher

Joel Schumacher Genre: Action, Abenteuer, Fantasy, Comic-Verfilmung, Superhelden-Film

Action, Abenteuer, Fantasy, Comic-Verfilmung, Superhelden-Film Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 336,6 Millionen USD

336,6 Millionen USD IMDb-Bewertung: 5,4/10 *

5,4/10 * Kapitel in der originalen „Batman“-Filmreihe: Teil 3 von 4





„Batman Forever“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Batman Forever“ (1995) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Val Kilmer als Batman / Bruce Wayne

als Batman / Bruce Wayne Chris O’Donnell als Robin / Dick Grayson

als Robin / Dick Grayson Tommy Lee Jones als Two-Face / Harvey Dent

als Two-Face / Harvey Dent Jim Carrey als Riddler / Edward Nygma

als Riddler / Edward Nygma Nicole Kidman als Dr. Chase Meridian

als Dr. Chase Meridian Pat Hingle als Commissioner James „Jim“ Gordon

als Commissioner James „Jim“ Gordon Michael Gough als Alfred Pennyworth

als Alfred Pennyworth Elizabeth Sanders als Gossip Gerty

als Gossip Gerty Drew Barrymore als Sugar

als Sugar Debi Mazar als Spice

als Spice Rene Auberjonois als Dr. Burton





Inhaltsangabe von „Batman Forever“ – worum es in dem Film geht?

Ex-Staatsanwalt Harvey Dent (Tommy Lee Jones) will Batman (Val Kilmer) an den Kragen, weil dieser ein Säureattentat auf ihn nicht verhindern konnte – dabei wurde offenbar nicht nur der letzte Funken Verstand in ihm ausradiert, sondern auch seine linke Gesichtshälfte entstellt. Fortan nennt sich Dent „Two-Face“ und wird bei seinen finsteren Plänen vom irren Wissenschaftler Edward „Riddler“ Nygma (Jim Carrey) unterstützt, der wiederum einen Geldgeber für sein Gedankenlesegerät braucht. Gemeinsam wollen die beiden Bösewichte den Ritter von Gotham City in die Falle locken und die Stadt unter ihre Kontrolle bringen. Doch auch Batman hat Unterstützung – und zwar in Gestalt des jungen Artisten Dick Grayson (Chris O’Donnell), dessen Eltern der schurkische Two-Face auf dem Gewissen hat …





Kritik/Meinung zum Film

Drei Jahre nach „Batmans Rückkehr“ (1992) durfte Regisseur Joel Schumacher die klassische „Batman“-Tetralogie fortführen. Los ging’s mit „Batman Forever“ (1995), der nicht zuletzt dank der bunten Kostüme und der schrillen Action im krassen Kontrast zu den beiden düster-grotesken Vorgängerfilmen (aus der Feder von Tim Burton) steht. Immerhin wurde auch dieser „Batman“-Film für drei Oscars – in den Kategorien „Beste Kamera“, „Bester Ton“ und „Bester Tonschnitt“ –, sowie der Song „Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me“ von U2 für einen Golden Globe nominiert!





„Batman Forever“ – jetzt für daheim kaufen!

„Batman Forever“ (1995) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Batman Forever“ (1995) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

Weitere Artikel zum Thema „Batman“:

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!