Die wichtigsten Infos zum Film „Batman Begins“ (2005) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „Batman Begins“

Batman Begins (2005) © Video: Warner Bros. Pictures / DC Comics / Legendary Pictures / Syncopy / Patalex III Productions / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Batman Begins

Batman Begins Entstehungsjahr: 2005

2005 Produktionsland: USA, UK

USA, UK Regie: Christopher Nolan

Christopher Nolan Genre: Action, Krimi, Drama, Comic-Verfilmung, Superhelden-Film

Action, Krimi, Drama, Comic-Verfilmung, Superhelden-Film Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 373,7 Millionen USD

373,7 Millionen USD IMDb-Bewertung: 8,2/10 *

8,2/10 * Kapitel in der „Dark Knight“-Filmreihe: Teil 1 von 3





„Batman Begins“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Batman Begins“ (2005) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Batman Begins“ – worum es in dem Film geht?

Dass seine Eltern vor seinen Augen von einem Räuber ermordet wurden, hat Bruce Wayne nie verarbeitet. Ziellos zieht er als junger Mann (Christian Bale) umher, bis er in Tibet auf den mysteriösen R’as al Ghul (Ken Watanabe) trifft. In dessen Tempel wird er von Ducard (Liam Neeson) in der Ninja-Kampfkunst unterwiesen, schließt sich aber nicht den „Schattenkriegern“ an, als er erfährt, dass R’as Gotham City auslöschen will. Dorthin kehrt Bruce zurück und sorgt fortan als maskierter Batman für Recht und Ordnung. Zur Seite stehen ihm sein treuer Butler Alfred (Michael Caine) sowie Lucius Fox (Morgan Freeman), der Technikguru von Wayne Enterprises – der den Dunklen Ritter mit allerlei technischen Hilfsmitteln und fahrbaren Untersätzen (wie z. B. dem Tumbler; ein gepanzertes Superauto) ausstattet. Emotional aus dem Gleichgewicht bringt Bruce jedoch seine frühere Liebe Rachel Dawes (Katie Holmes), die jetzt Staatsanwältin ist und schon bald in Lebensgefahr schwebt …





Kritik/Meinung zum Film

Acht Jahre nach dem Ende der originalen „Batman“-Filmreihe von Tim Burton und Joel Schumacher – „Batman“ (1989), „Batmans Rückkehr“ (1992), „Batman Forever“ (1995) und „Batman & Robin“ (1997) – durfte sich Regie-Visionär Christopher Nolan („Inception“, „Interstellar“, „Tenet“) an seine eigene Interpretation des Dunklen Ritters von Gotham City machen.

Das Resultat ist die „Dark Knight“-Trilogie, bestehend aus „Batman Begins“ (2005), „The Dark Knight“ (2008) und „The Dark Knight Rises“ (2012), die mit einem weltweiten Gesamteinspielergebnis von über 2,4 Milliarden USD ein kommerzieller Großerfolg ist, zu den besten Filmreihen aller Zeiten gezählt wird, und auch dem Comichelden Batman mehr als nur würdevoll Tribut zollt.





„Batman Begins“ – jetzt für daheim kaufen!

„Batman Begins“ (2005) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Batman Begins“ (2005) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

Weitere Artikel zum Thema „Batman“:

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!