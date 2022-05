Die wichtigsten Infos zum Film „Batman“ (1989) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Steckbrief

Originaltitel: Batman

Batman Entstehungsjahr: 1989

1989 Produktionsland: USA, UK

USA, UK Regie: Tim Burton

Tim Burton Genre: Action, Abenteuer, Fantasy, Comic-Verfilmung, Superhelden-Film

Action, Abenteuer, Fantasy, Comic-Verfilmung, Superhelden-Film Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 411,6 Millionen USD

411,6 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,5/10 *

7,5/10 * Kapitel in der originalen „Batman“-Filmreihe: Teil 1 von 4





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Michael Keaton als Batman / Bruce Wayne

als Batman / Bruce Wayne Jack Nicholson als Joker / Jack Napier

als Joker / Jack Napier Kim Basinger als Vicky Vale

als Vicky Vale Pat Hingle als Commissioner James „Jim“ Gordon

als Commissioner James „Jim“ Gordon Michael Gough als Alfred Pennyworth

als Alfred Pennyworth Billy Dee Williams als Harvey Dent

als Harvey Dent Robert Wuhl als Alexander Knox

als Alexander Knox Jack Palance als Carl Grissom

als Carl Grissom Jerry Hall als Alicia Hunt

als Alicia Hunt Lee Wallace als Bürgermeister





Inhaltsangabe von „Batman“ – worum es in dem Film geht?

Ein als Fledermaus verkleideter Rächer will den Großstadtmoloch Gotham City vom Verbrechen säubern – gemeint ist natürlich Batman alias Millionär Bruce Wayne (Michael Keaton). Einer dieser Gangster ist Jack Napier (Jack Nicholson), die rechte Hand von Unterwelt-Boss Carl Grissom (Jack Palanc), der in einer Chemiefabrik, nach einem Zweikampf mit dem maskierten Helden, in einen Behälter mit Säure fällt und dabei grässlich verunstaltet wird. Weil auch eine Gesichts-OP nicht weiterhilft, nennt sich Napier fortan Joker und terrorisiert die Bevölkerung Gotham Citys nach allen Regeln der Kunst – u. a. einem Gitgasanschlag während einer feierlichen Parade …





Kritik/Meinung zum Film

„Batman“ (1989) gilt quasi als Mutter der modernen Comic-Verfilmungen und kann auch heute noch genossen werden, ohne, dass man sich dabei fremdschämen muss. Im Gegenteil: das Szenenbild wurde gar mit einem Oscar (!) ausgezeichnet und Joker-Darsteller Jack Nicholson erhielt eine Golden-Globe-Nominierung in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller – Komödie oder Musical“.

Der kommerzielle Erfolg des Films führte u. a. dazu, dass weitere Teile folgten. Die klassische „Batman“-Filmreihe besteht aus den vier Filmen „Batman“ (1989; Regie: Tim Burton), „Batmans Rückkehr“ (1992; Regie: Tim Burton), „Batman Forever“ (1995; Regie: Joel Schumacher) und „Batman & Robin“ (1997; Regie: Joel Schumacher). Insgesamt spülte die Tetralogie im Zeitraum von 1989 bis 1997 stolze 1,3 Milliarden USD in die weltweiten Kinokassen!





*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!